林鄭京官今解說 泛民促急召特首立會答問

【明報專訊】「港區國安法」無公開諮詢，特首林鄭月娥亦無向立法會解釋法律細節，昨早全國人大常委會通過立法後，至晚上11時刊憲生效，在此之前市民無法看到條文。港澳辦副主任張曉明和人大常委會法制工作委員會主任沈春耀今日將在北京開記者會，介紹港區國安法。民主派批評立法倉卒，造成「米已成炊」局面，公民黨陳淑莊形容港區國安法為「一國兩制的死亡證」。全國人大常委譚耀宗稱，此是全國性法律，按內地《立法法》做，人大法工委已走訪香港聽取意見、留意各方報道。
林鄭月娥昨早出席行會會議前，一再被問到港區國安法內容，包括警務處人事安排等，她稱因全國人大常委會當時仍在開會，不適宜回應。據了解，林鄭月娥和主要官員今日將會見傳媒解說。
梁君彥：已去信反映 特首選是否來
22名民主派立法會議員昨去信立法會主席梁君彥，緊急要求就港區國安法即時召開行政長官特別答問會。他們在信中批評，此法對香港影響極其深遠，由立法到刊憲時間極為倉卒，目前「米已成炊」，林太有迫切需要向立法會匯報和接受質詢，包括新設機構的職能、刑責和法庭安排等。梁君彥昨回應稱，中央在立法前已聽取香港各界意見，期望政府盡快到立法會解釋，他已去信特首辦反映，但特首有權選擇是否到立法會。
中聯辦：廣聽意見 立法科學民主
中聯辦昨晚先出聲明，稱立法已「廣泛聽取」特首、人代政協等多界別意見，形容立法程序「周密規範，科學民主」。