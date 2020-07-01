林鄭京官今解說 泛民促急召特首立會答問

林鄭月娥昨早出席行會會議前，一再被問到港區國安法內容，包括警務處人事安排等，她稱因全國人大常委會當時仍在開會，不適宜回應。據了解，林鄭月娥和主要官員今日將會見傳媒解說。

梁君彥：已去信反映 特首選是否來

22名民主派立法會議員昨去信立法會主席梁君彥，緊急要求就港區國安法即時召開行政長官特別答問會。他們在信中批評，此法對香港影響極其深遠，由立法到刊憲時間極為倉卒，目前「米已成炊」，林太有迫切需要向立法會匯報和接受質詢，包括新設機構的職能、刑責和法庭安排等。梁君彥昨回應稱，中央在立法前已聽取香港各界意見，期望政府盡快到立法會解釋，他已去信特首辦反映，但特首有權選擇是否到立法會。

中聯辦：廣聽意見 立法科學民主

中聯辦昨晚先出聲明，稱立法已「廣泛聽取」特首、人代政協等多界別意見，形容立法程序「周密規範，科學民主」。

（港區國安法）