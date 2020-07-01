促外國制裁、操控選舉、阻制定政策 嚴重可囚終身

條文列勾結境外勢力5行為

條文列明，為外國或境外機構、組織、人員，竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報；請求有關單位或個人實施或串謀實施，直接或間接接受他們指使、控制、資助等支援實施5項行為，均屬犯罪，違者可囚3至10年不等，罪行嚴重者可判囚10年以上或終身監禁。

涉及勾結境外勢力危害國家安全的5項行為，包括對中華人民共和國發動戰爭，或者以武力或者武力相威脅，對中華人民共和國主權、統一和領土完整造成嚴重危害；對香港特區或中央政府制定和執行法律、政策嚴重阻撓並可能造成嚴重後果；操控或破壞香港選舉並可能造成嚴重後果；對香港特區或中華人民共和國制裁、封鎖或者採取其他敵對行動；通過各種非法方式引發香港居民對中央政府或者特區政府的憎恨並可能造成嚴重後果等。

（港區國安法）