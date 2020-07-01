要聞

律政司長定是否設陪審團 特首可定是否涉「國安」

【明報專訊】「港區國安法」第55條列明，除了3種情况，其他涉及國安的罪行由香港行使管轄權，但部分法律程序與本港一貫做法不同，例如被捕者和被告若不符合特定條件，不能保釋；涉及國家秘密的案件可不設陪審團。特首和律政司長在港區國安法下有多項權力，案件是否涉國安由特首決定，是否設陪審團由律政司長決定。此外，特首從各法院指定法官審理國安案件，作決定前是「可徵詢」，並非必須聽取國安委員會和終審法院首席法官意見，特首也有權DQ法官。

特首指定法官 「徵詢」非必須

倘言行危國安可DQ

大律師公會等組織早已表明反對由特首指定法官審案，認為行政干預司法獨立。但條例指明特首從終審法院、上訴庭、原訟庭、區域法院及裁判法院等各法院指定「若干名法官」，負責國安案件，特首決定前「可徵詢」國安委員會和終審法院首席法官意見。指定法官任期一年，該法沒規定指定法官的國籍，但列明若有「危害國家安全言行」，不能擔任指定法官，即使已任命，也可終止資格。

法例並列明特首有權指示法院的安排。法庭審案時，若遇到案件是否涉及國家安全、或當中證據等是否涉及國家秘密的問題時，要先向特首取得「證明書」，而證明書對法院有約束力。

循公訴程序 涉機密不公開審

倘不設陪審團 改3法官審案

至於審案過程，該法規定案件循公訴程序進行，應公開審判，但若涉及國家秘密、公共秩序等情况不宜公開審理，就要禁止新聞界和公眾旁聽，但判決結果會公開。國安法涉及的罪行最高可判終身監禁，但有別現時程序，在原訟庭審理的案件不一定有陪審團，該法賦權律政司長「可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審團及其家人的人身安全等理由」，指示該案不設陪審團，改由原訟庭3名法官審案。

疑犯不准保釋 除非法官理由足

法例採納了普通法一些原則，訂明任何人未經定罪前都假定無罪，被告有辯護權和其他訴訟權利，不可一罪兩審。不過，該法亦規定，「除非法官有充足理由相信其（被捕者和被告）不會繼續實施危害國家安全行為」，否則法官不能批准保釋。

國安法的總則也提及依法保障人權，稱兩條國際人權公約，即《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》的保障條例，會繼續適用。

（港區國安法）

相關字詞﹕司法獨立 高度自治 港人治港 一國兩制 國安公署 國安法 港區國安法

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