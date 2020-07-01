要聞

3情况內地審 公署執法不受港管 譚耀宗：保障我們安全 法政匯思憂人權保障少

【明報專訊】「港區國安法」昨日生效，列明3個情况下被告或遭「送中」，可由中央駐港公署（公署）行使管轄權、由內地最高人民法院指定法院審訊，更列明公署執法時不受香港特區管轄。全國人大常委譚耀宗昨接受傳媒視像會議訪問時強調，「都是以防萬一，保障我們安全」，相信不會隨便行使。法律界憂慮被告人權保障一定較在港審訊少，包括不知等多久才有一審、可能無香港律師，亦很可能無公開審訊。

譚惠珠：公署仍受內地法律牽制

條文列明，內地駐港公署及人員，根據港區國安法執行職務的行為，不受特區管轄，持證人員或車輛，執行職務時不受特區執法人員檢查、搜查和扣押，特區部門須提供便利和配合。基本法委員會副主任譚惠珠解釋，公署人員履職時不受香港法例規管，但仍要受內地法律牽制，但當有關人員不是履職時，就要跟隨香港法律。

港區國安法第55條提及，有3個情形可由駐港國安公署行使管轄權，包括（1）案件涉外國或境外勢力介入而特區管轄權有困難；（2）出現特區無法有效執行港區國安法的嚴重情况；（3）出現國家安全面臨重大現實威脅情况。

最高檢最高法指定有關機關

採內地刑事訴訟法 不設死刑

條文未有列出具體「送中」程序，但指出由公署立案偵查，檢察及審訊分別由最高人民檢察院、最高人民法院指定有關檢察機關及法院行使。有關立案偵查、起訴、審判及刑罰執行等訴訟程序，採用內地的《刑事訴訟法》。譚耀宗稱，如要回內地受審，法例亦是根據港區國安法，他解釋，港區國安法是全國性法律，即使不在香港審，法例亦相同，而立法時已知悉香港無死刑，故條例亦不設死刑。

遭公署訊問有權委託律師

譚惠珠：被拘第1分鐘起可聘

條文亦提及被告部分權利，第58條提及疑犯被公署首次訊問、或採強制措施當日起，有權委託律師為辯護人，並稱被告被捕後，享有盡早接受司法機關公正審判的權利。基本法委員會副主任譚惠珠聲稱，由被拘留的一分鐘開始，內地、香港都可以聘請律師。

法政匯思召集人李安然稱，公署的情况是保密，意味外界不會知悉如何判斷該3個情形的出現。他並表示被告的保障是按內地法律而行，意味其保障一定與身在香港不同，「要等多久才一審，都不知道，又未必有香港律師，有無公開審訊？亦很大機會沒有」。

法政：港律師無執照內地辯護

雖然條文列明有律師辯護，但李安然稱，香港的律師並無內地執照，意味一旦被告遭「送中」，只能聘請有內地執照的律師辯護，「想做維權律師（內地政府）就向你發牌？當然不是」。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕譚耀宗 法律 國家安全 政府 人權 傳媒 國安法 港區國安法 香港 逃犯條例

上 / 下一篇新聞

國安委會決定不容覆核 毁交通設施、引人憎恨港府可囚終身 泛民：一國兩制死亡證
國安委會決定不容覆核 毁交通設施、引人憎恨港府可囚終身 泛民：一國兩制死亡證
未提港法庭有解釋權 法律界憂需人大解讀條文
未提港法庭有解釋權 法律界憂需人大解讀條文
法政匯思：遊行呼「反國安法」或犯法 湯家驊：叫「林鄭下台」有別推翻政權
法政匯思：遊行呼「反國安法」或犯法 湯家驊：叫「林鄭下台」有別推翻政權
「和你Lunch」市民舉港獨旗 稱今毋懼續上街
「和你Lunch」市民舉港獨旗 稱今毋懼續上街
律政司長定是否設陪審團 特首可定是否涉「國安」
律政司長定是否設陪審團 特首可定是否涉「國安」
警可充公財產 特首批准可截聽秘密監察
警可充公財產 特首批准可截聽秘密監察
促外國制裁、操控選舉、阻制定政策 嚴重可囚終身
促外國制裁、操控選舉、阻制定政策 嚴重可囚終身
林鄭京官今解說 泛民促急召特首立會答問
林鄭京官今解說 泛民促急召特首立會答問
警消息：今見港獨旗喊建國會拉人 社交媒體適用 議員質疑是否構成「付諸行動」
警消息：今見港獨旗喊建國會拉人 社交媒體適用 議員質疑是否構成「付諸行動」
眾志等7組織解散 部分轉海外運作
眾志等7組織解散 部分轉海外運作
連登網民求刪帖 議員憂自我審查
連登網民求刪帖 議員憂自我審查
民陣副召集人個人名義籲七一上街 遊行上訴遭駁回 岑子杰：過了今日民陣是否存在成疑
民陣副召集人個人名義籲七一上街 遊行上訴遭駁回 岑子杰：過了今日民陣是否存在成疑
警評估大批市民聚港島 水炮銳武候命
警評估大批市民聚港島 水炮銳武候命
未刊憲影響已現 黃店退出黃色經濟圈
未刊憲影響已現 黃店退出黃色經濟圈
建制派昨午入中聯辦 未見條文已支持
建制派昨午入中聯辦 未見條文已支持
林鄭聯合國發言 批外國敵視雙重標準
林鄭聯合國發言 批外國敵視雙重標準
李家超偕紀律部隊首長表歡迎 多政府工會撐立法
李家超偕紀律部隊首長表歡迎 多政府工會撐立法
美停敏感技術輸港 商界憂下波 林鄭：不會被嚇怕 配合中央反制
美停敏感技術輸港 商界憂下波 林鄭：不會被嚇怕 配合中央反制
內地專家：非撤單獨關稅區影響有限 料中央更多挺港措施
內地專家：非撤單獨關稅區影響有限 料中央更多挺港措施
台提醒民眾赴港風險 蔡英文：證一國兩制不可行
台提醒民眾赴港風險 蔡英文：證一國兩制不可行
創科界：影響為內地採購商 港產品可補市場
創科界：影響為內地採購商 港產品可補市場
裁違國安法即失參選權 公僕丟職 陳淑莊：推行快 難說今屆立選會否DQ
裁違國安法即失參選權 公僕丟職 陳淑莊：推行快 難說今屆立選會否DQ
學者料報道禁區增 傳媒或避唱反調
學者料報道禁區增 傳媒或避唱反調
訂明加強學校、媒體監督 教局：全力配合國安教育
訂明加強學校、媒體監督 教局：全力配合國安教育