3情况內地審 公署執法不受港管 譚耀宗：保障我們安全 法政匯思憂人權保障少

譚惠珠：公署仍受內地法律牽制

條文列明，內地駐港公署及人員，根據港區國安法執行職務的行為，不受特區管轄，持證人員或車輛，執行職務時不受特區執法人員檢查、搜查和扣押，特區部門須提供便利和配合。基本法委員會副主任譚惠珠解釋，公署人員履職時不受香港法例規管，但仍要受內地法律牽制，但當有關人員不是履職時，就要跟隨香港法律。

港區國安法第55條提及，有3個情形可由駐港國安公署行使管轄權，包括（1）案件涉外國或境外勢力介入而特區管轄權有困難；（2）出現特區無法有效執行港區國安法的嚴重情况；（3）出現國家安全面臨重大現實威脅情况。

最高檢最高法指定有關機關

採內地刑事訴訟法 不設死刑

條文未有列出具體「送中」程序，但指出由公署立案偵查，檢察及審訊分別由最高人民檢察院、最高人民法院指定有關檢察機關及法院行使。有關立案偵查、起訴、審判及刑罰執行等訴訟程序，採用內地的《刑事訴訟法》。譚耀宗稱，如要回內地受審，法例亦是根據港區國安法，他解釋，港區國安法是全國性法律，即使不在香港審，法例亦相同，而立法時已知悉香港無死刑，故條例亦不設死刑。

遭公署訊問有權委託律師

譚惠珠：被拘第1分鐘起可聘

條文亦提及被告部分權利，第58條提及疑犯被公署首次訊問、或採強制措施當日起，有權委託律師為辯護人，並稱被告被捕後，享有盡早接受司法機關公正審判的權利。基本法委員會副主任譚惠珠聲稱，由被拘留的一分鐘開始，內地、香港都可以聘請律師。

法政匯思召集人李安然稱，公署的情况是保密，意味外界不會知悉如何判斷該3個情形的出現。他並表示被告的保障是按內地法律而行，意味其保障一定與身在香港不同，「要等多久才一審，都不知道，又未必有香港律師，有無公開審訊？亦很大機會沒有」。

法政：港律師無執照內地辯護

雖然條文列明有律師辯護，但李安然稱，香港的律師並無內地執照，意味一旦被告遭「送中」，只能聘請有內地執照的律師辯護，「想做維權律師（內地政府）就向你發牌？當然不是」。

明報記者

（港區國安法）