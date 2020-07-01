法政匯思：遊行呼「反國安法」或犯法 湯家驊：叫「林鄭下台」有別推翻政權

至於市民高叫「結束一黨專政」等口號，會否觸犯顛覆國家政權罪？李安然認為，按22條條文列明的「推翻、破壞」中國根本制度，亦屬犯罪，認為日後高呼「結束一黨專政」有可能犯法。但資深大律師湯家驊引用22條的「任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段旨在顛覆國家政權行為」，強調不涉及上述犯罪行為，並不算觸犯法例。

第22條同時列明，推翻中央或港府政權機關即屬犯罪，令人憂慮在遊行示威叫港府官員下台的口號如「林鄭下台」會否犯法。湯說，叫特首下台有別推翻政權，因一名官員下台後，可有另一人補上，而政權沒有改變，他重申，是否觸犯法例需視乎有否涉及條文中的犯罪行為。

湯：未提揮港獨旗犯法

李安然：或視實施「分裂國家」

近年遊行示威中部分示威者會揮動港獨旗，湯家驊認為，條文未有提及有關行為屬犯法，但若有關人等同時觸犯條文的其他罪行，揮動港獨旗或外國國旗可能構成加重罪行的元素。李安然則認為，由於法例第20條用到「旨在分裂國家」字眼，為規管動機，故示威者揮動港獨旗，有可能會被視為「實施」行為。

（港區國安法）