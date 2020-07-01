要聞

未提港法庭有解釋權 法律界憂需人大解讀條文

【明報專訊】「港區國安法」昨晚深夜頒布，條文首次曝光就即時實施，據了解，有法律界人士正考慮就該法提出司法覆核，但估計勝算不高。有本港法律界人士憂慮，該法由內地制定，條文亦未提及香港法庭有解釋權，擔心日後法庭要向人大常委會查詢如何解讀條文，即使是在本港審理的案件，本港法庭審案的空間亦不大。有內地法律學者則稱，該法吸收了香港法律制度、尤其是普通法，為香港確立了由《憲法》、《基本法》和全國性法律如港區國安法「共同構成的憲制秩序」。

有業界擬提覆核 料勝算不高

據了解，有法律界人士正考慮就「港區國安法」提出司法覆核。有業界人士稱，當法例正式刊憲，成為本港法律的一部分，律政司長便須對有關法例負責，故申請人可將律政司長列為答辯人，從而提出覆核，但估計有關覆核的勝算不高。

李安然：港法官僅餘量刑審視證據

港區國安法第65條列明，法例解釋權屬於人大常委會。法政匯思召集人、大律師李安然憂慮，條文未提及香港法庭有解釋權，意味或需向人大常委會查詢如何解讀條文，或要由內地法律專家解釋國安法。李安然指出，國安法是由內地立法，香港法官都是受普通法訓練，要解釋條文或有困難，「變相看似香港法官審訊，但如（香港法庭）無解釋權，根本不是由香港法官審」，最終香港法官的空間，僅餘量刑多重以及審視證據。

內地學者：吸收了港法律制度

基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元接受央視訪問時稱，最初制定《基本法》時基於對香港的信任，原定由特區自行就23條立法，但去年的反修例風波挑戰一國兩制、危害中國主權，「已經到了不得不以法律來加以嚴防的重要關頭」。他說，港區國安法吸收香港法律制度，特別是普通法，又說今次立法確立了《憲法》、《基本法》、全國性法律如港區國安法「共同構成的憲制秩序」。

（港區國安法）

相關字詞﹕司法獨立 司法覆核 一國兩制 基本法 港區國安法

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