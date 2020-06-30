浸聯會長羅慶才：國安法不可立 恐成踐踏自由工具

指毁一國兩制承諾 法治變人治

「林榮基李波等遭遇料持續發生」

羅慶才認為，一國兩制本是莊嚴的歷史承諾，中央頒布港區國安法，無異於宣告單方面撕毁一國兩制的承諾。他亦表示，中央承諾的真普選遲遲不落實，是導致2014年發生「佔中」的原因，也是反修例運動的伏線。他認為，在這背景下，立港區國安法構成對港人的二次傷害，「中央一再欺騙港人」。

他續說，港區國安法亦摧毁香港行之有效的司法制度。對於立法是由中央直接頒布，而中央會成立機構執法、法官由特首指定等，他認為這些都是前所未有的行動，把法治變成人治。他亦舉例指出，港人沒有忘記銅鑼灣書店事件，「對國內罄竹難書的冤假錯案已經十分清楚，對國內的『法』毫無信心」。他擔心一旦港區國安法通過，「桂民海、林榮基、李波等的遭遇，相信會持續地發生」。

他也認為，雖然港區國安法未通過，但已予人「已經在執行中」的感覺，例如培正中學一名副校長因聯署反對國安法而被教育局追究。

（港區國安法）