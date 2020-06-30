「涉港表現惡劣」美方人員 華限簽證

被問及受限制的是哪些人員，趙立堅稱「有關人員心知肚明」。對於美國參議院通過《香港自治法案》，他說美國參議院不顧中方嚴正立場，執意審議通過有關涉港消極議案；中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

蔡子強：反擊體現習鬥爭思維

圍堵中國屬美朝野共識

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，中方反擊體現習近平的鬥爭思維，「你做初一，我做十五」。他分析指中美各不相讓，即使民主黨總統參選人拜登當選上場後，亦不會有改變，認為圍堵中國是美國朝野共識，就算拜登上場後，可能會與其他西方國家重建聯盟，再對付中國。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，中方這樣做是要警告美國，中國政府不單止不怕美國制裁，還會反擊，要警告美國再作任何行動前要慎重考慮。

《時代》：國際媒體署凍撥款

港民間組織原受惠

另外，美國《時代》雜誌引述消息，指米高帕克（Michael Pack）本月初就任美國國際媒體署（US Agency for Global Media）的行政總裁後，他決定即時凍結新合約或任何延長合約。有關決定影響涉約200萬美元（約1600萬港元）的撥款，據報道引述的消息指香港民主運動本來會因此受惠。

報道提到，有關款項原定由Open Technology Fund（OTF）分發，計劃成立一個針對香港的「網絡安全應變小組」，負責分析中國的監察技術，並向加密溝通軟件開發商分享有關資訊，但由於撥款被凍結，有關計劃無法實行。

報道亦指OTF另有一個涉款約50萬美元（約400萬港元）的「快速應變基金」，目的是當民間組織、抗爭者、記者和人權捍衛者遭受網絡攻擊時，向他們提供即時援助。自去年6月，基金已向香港的團體撥款數次。由於撥款遭凍結，將會影響至少一個與香港有關的撥款。

（港區國安法）