七一前夕 駐軍狙擊手訓練片公開

「實戰背景」鍛煉精準命中目標

《解放軍報》的片段長約兩分鐘，狙擊手在多種情况下，包括伏在地上、趴在地上越過障礙物、在遮蔽物和搖晃環境下，射擊不同距離的目標並擊中。片段中一名中尉說，該次比賽以實戰為背景，主要目的是鍛煉隊員在實戰環境下，迅速捕捉目標，以及精準命中目標的能力。一名女兵說，通過今次集訓學習到很多狙擊技能，也提升了狙擊水平。

劉銳紹：常態化向市民展示解放軍

劉銳紹表示，沒有港區國安法前，中央亦經常在七一前透過解放軍演練展示「硬姿態」，例如去年七一前駐港部隊出動陸海空三軍部分兵力，在香港附近海空域組織聯合海空巡邏演練，甚至面向中環方向。他認為，中央要將解放軍角色常態化展示在香港市民眼前，在港區國安法下呼應配合國家安全，解放軍在定義上有一定角色，一般政治性干預未必用到，但香港處理不到的暴力情况，則可能會出動。他指出，國家主席習近平曾說駐港部隊是「定海神針」，沒有說過一定不用。

（港區國安法）