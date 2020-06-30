張達明憂港法庭審理空間極有限

「法例倘同內地 『國安』涵文化經濟」

張達明憂慮，港區國安法的罪行定義，會否與中國在2015年訂立的國家安全法例一樣，「若是（一樣）的話，那就糟了」。他稱在2015年中國將國家安全定義擴闊，並不局限於傳統國家安全，而是文化、經濟，「全方位什麼都包括」，擔心屆時什麼範疇都有可能觸碰紅線。

港區國安法最高刑罰或包括終身監禁，大律師公會副主席葉巧琦在同一節目上稱，香港有部分罪行最高刑罰可判終身監禁，包括強姦、販毒、謀殺等，但都是社會有共識的罪行，質疑港區國安法的4項罪行現時連定義都不清晰，「從何講應嚴重至應終身（監禁）？」

葉巧琦：基本法列明保留陪審制度

至於應否設陪審團，葉巧琦稱《基本法》86條已列明，原在香港實行的陪審制度原則予以保留，她稱現時有風聲指某類案件或無陪審團，令人憂慮，強調由大律師公會、律師會至終審法院前首席法官李國能都曾發表聲明，冀有陪審團審案。

葉巧琦又稱，「持續犯罪」的概念是需要連串犯罪行為證據，她舉例要證明販毒生意，可舉證一系列販毒行為，構成「生意」，需要是持續進行、經營的行為，證明屬持續犯罪。她憂慮如港區國安法通過，可以援引法例生效前的行為作舉證，以此證明是「持續犯罪」，「是有機會中（觸犯法例）的」，變相以往的行為亦有可能犯法。

（港區國安法）