劉漢銓：示威揮外國旗是分裂國家 梁家傑質疑條文「特首亦未看過」

岑子杰斥立法過程不尊重港

譚惠珠：令港「二次回歸」

譚惠珠又稱，「國家安全是中央話事權，不屬香港高度自治的範圍」，稱有人趁機勾結外部勢力從事危害國家福祉和香港前途的活動，中央有權也必須堵塞危害國家安全漏洞。

對於高喊「光復香港 時代革命」及「結束一黨專政」口號是否違法，前全國政協常委劉漢銓出席港台《城市論壇》節目時稱，要視乎港區國安法條文內容怎訂，但認為搞港獨、在遊行示威中揮舞外國國旗，「就肯定是分裂國家」；又認為法例只會針對少數人。民陣召集人岑子杰質疑，香港有幾百萬人喊過這些口號，反問「這幾百萬人、一小撮人，你怎對比呀？ 用700萬人去對比14億人？」岑子杰斥立法過程不尊重香港。

公民黨主席梁家傑批評，今次中央立法過程「禮崩樂壞」，稱香港回歸時是要確保內地及香港兩個法制河水不犯井水，但今次以香港未就《基本法》23條立法為由，由北京替香港立法，法例影響全港700萬人，更有可能判處終身監禁，但條文連特首亦未看過。

（港區國安法）