港獨聯盟召集人棄保潛逃：國安法是導火線 黃之鋒：接消息稱立法後即拘捕我

陳家駒昨於fb發表給港人的信，稱國安法通過後，可預期大批政治人物被捕，形容是「現時的我們最不想見到的結局」。陳冀港人在英美公布逃走方案之時，留有用之身離開。

陳家駒正被控非法集結，控罪指稱他於去年6月10日，即民陣103萬人遊行後的凌晨，與其他被告在灣仔一帶非法集結，當時他獲准保釋，未被限制保釋期間不准離港。本月有傳媒引述消息稱，陳家駒本月4日起無按時到警署報到，有指他身處歐洲。

本報曾問及其他被指獨派成員，會否憂慮港區國安法影響人身安全，香港民族陣綫發言人梁頌恆稱，現時港區國安法條文、刑罰、追溯力等均未知，「都不知自己憂慮什麼」。他稱5月港區國安法消息出爐時曾感震驚，但至今已一個月，「什麼都消化了」。

梁頌恆：不想就此離開 未見逃亡潮

至於是否想過離港，梁頌恆稱曾想過，但不想就此離開；又說未見獨派出現逃亡潮，估計亦要思考（逃亡）會給予港人什麼信息，若未至於捱不過去，都不希望出現投降的信息。

提倡城邦論的陳雲昨在社交媒體「宣布退出香港社運」。他在2016年立法會選舉時曾主張「永續基本法」，敗選後曾稱「永續基本法，就是港獨，貨真價實的港獨」。

另外，香港眾志秘書長黃之鋒表示，前學運領袖王丹提及，兩周前有外媒駐北京記者向他透露，港區國安法通過後，「黃之鋒及黎智英會即被捕」。黃昨稱不止王丹一人跟他說過這狀况，然而「我們會用盡一切辦法，守護我們所愛的香港」。

（港區國安法）