旺角遊行拘53人 市民斥購物照查照鎖

警：多次警告 人群未有離開

區議員徐子見林兆彬帶署扣查

警方表示昨午已向遊行人群多次發出警告，惟人群未有離開，有人走出馬路，遂果斷執法，拘捕53人，包括41男及12女，涉嫌非法集結。當中包括東區區議員徐子見及油尖旺區議員林兆彬，二人被送往紅磡警署扣查。

昨日遊行沒指定衣著顏色，市民以流水式遊行，途中未有停下，警方最初不斷追趕在人群之前，惟無法辨識遊行市民，只讓部分人通過，引起市民不滿；後來警方在彌敦道及內街拉起封鎖線，阻止所有人前行，不少市民表示只是途經現場，並非參與遊行，與警理論及爭執，但仍不獲放行。

稱買水果途經 母子哭送被捕父

警方傍晚在旺角截查市民期間，一名男子被防暴警帶走，同行的妻子及年幼兒子在封鎖線外等候，男童母多次向防暴警查詢丈夫去向不果，又向在場警員表示一家三口在果欄買水果，並非遊行，最後母子二人哭泣揮手目送載着被捕者的旅巴離去。

昨晚紅磡警署外，不少市民等候被捕者消息，其中一名男子表示，他本來相約表弟到旺角購買限量版波鞋，但等候良久仍未見其蹤影，但家人又稱他已出門，其後得知表弟被捕，於是趕往警署了解。他表示感到困擾、憤怒，稱表弟當時「兩手揈揈」，認為警方「濫捕」，市民「行街食飯睇戲」的權利亦不被尊重。

撐立法街站衝突 男童受傷警帶走4人

另外，昨日有穿白衣市民在元朗朗屏港鐵站外行人天橋，擺放支持「港區國安法」街站，其間與不同政見的人爭執，有男童及母親報稱受傷。警方到場拉起封鎖線，並將數名街站支持者帶上警車。警方表示，晚上約7時，一名女子報稱在街站被人襲擊，其後現場有持不同政見的人爭執。警方在現場帶走4人，暫列襲擊案處理。

（港區國安法）