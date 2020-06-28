稱指定法官無關司法獨立 陳弘毅：外籍法官未必適合

陳：港現動亂 中央才行管轄權

陳弘毅在接受深圳衛視訪問時指出，草案《說明》提到中央在「特定情形」下對極少數案件可行使管轄權，是根據《基本法》第18條，若本港發生不能控制的危害國家安全的動亂，人大常委會宣布本港進入緊急狀態，便是中央行使管轄權的情况。他又稱，司法獨立是指法官審理案件時，不受任何干預，亦不需擔心判決某個案件後會被罷免，他認為指定法官的安排與司法獨立無關，強調有關安排是由特首組成一個法官名單，主要考慮是未必所有法官適合審理，例如有些是外籍法官。

知將立法一刻 曾國衞稱渴望已久

政制及內地事務局長曾國衞接受央視訪問時表示，得知人大準備訂立港區國安法時，第一個反應是「渴望已久」。他稱港府日後會向市民宣傳，讓他們明白港區國安法對他們有實際好處，他期望立法後對「反中亂港」的人有很大的震懾作用。

公務員事務局長聶德權認為，社會上有極端的人推動「港獨」，衝擊中央駐港機構，也有公務員號召反修例集會，形容情况非常嚴峻。他相信處理好國家安全這底線，港府也做好本身有的憲制責任，對一國兩制的發展空間會更大。

（港區國安法）