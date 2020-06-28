若須宣誓 醫生工會：會尋求法律意見

公共醫療醫生協會及政府醫生協會昨日舉行周年大會後，連任的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，如醫生要作一個宣誓將某些事物放在病人之前，屬不可接受，又說「如果一件事物是美好的，每個人都認同的，是否要用宣誓形式表達效忠？值得大家想想」。她稱若落實要求醫管局員工宣誓，工會會尋求法律意見及諮詢會員意見。

昨日亦連任政府醫生協會主席的李慧茵本身是衛生署醫生，她說，對她而言首3個身分是人、醫生和公民，最後才考慮公務員身分。若日後公務員要宣誓效忠《基本法》和特區，她認為若與上述的身分有牴觸屬不可接受。

醫局跟進2月罷工

馬仲儀：會支援受打壓追究同事

早前醫管局主席范鴻齡稱已外聘律師團隊跟進2月的罷工，馬仲儀認為事件屬勞資糾紛，而參與的員工是按照法律程序合法罷工，看不到要被追究的原因，工會會支援受資方打壓和追究的同事。

至於實施「港區國安法」後，醫管局的職員是否需要宣誓擁護基本法和效忠香港，醫管局回覆無相關資料作出回應。

（港區國安法）