若須宣誓 醫生工會：會尋求法律意見

【明報專訊】全國人大常委會今日起一連三日開會，料會審議「港區國安法」，早前公布的草案《說明》指出，日後任公職者需以文件確認或宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，有行政會議成員稱，公職除了指公務員，亦可能包括醫管局人員。有公營醫療的醫生工會指會諮詢法律及員工意見，又質疑是否有需要。醫管局昨表示無資料回應。
公共醫療醫生協會及政府醫生協會昨日舉行周年大會後，連任的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，如醫生要作一個宣誓將某些事物放在病人之前，屬不可接受，又說「如果一件事物是美好的，每個人都認同的，是否要用宣誓形式表達效忠？值得大家想想」。她稱若落實要求醫管局員工宣誓，工會會尋求法律意見及諮詢會員意見。
昨日亦連任政府醫生協會主席的李慧茵本身是衛生署醫生，她說，對她而言首3個身分是人、醫生和公民，最後才考慮公務員身分。若日後公務員要宣誓效忠《基本法》和特區，她認為若與上述的身分有牴觸屬不可接受。
醫局跟進2月罷工
馬仲儀：會支援受打壓追究同事
早前醫管局主席范鴻齡稱已外聘律師團隊跟進2月的罷工，馬仲儀認為事件屬勞資糾紛，而參與的員工是按照法律程序合法罷工，看不到要被追究的原因，工會會支援受資方打壓和追究的同事。
至於實施「港區國安法」後，醫管局的職員是否需要宣誓擁護基本法和效忠香港，醫管局回覆無相關資料作出回應。