港台未獲邀製七一升旗禮儀式

《香港01》昨引述消息指，過去多年的七一升旗禮及酒會儀式均由港台的一般節目組、公共事務組及教育電視部輪流製作，但由於「港台近期表現唔好」，政府決定收回製作權。

改無綫負責 政府：青聯所聘承辦商

港台機構傳訊組總監伍曼儀向本報證實，今年未獲政府邀請製作七一升旗禮及酒會儀式，指政府過往會在一個月前邀請港台製作有關活動；她續稱港台會一如往常負責分發信號予本地電視台及新聞處。問到不獲邀原因，伍曼儀表示不清楚。

政府發言人回覆稱，本年度為《基本法》推行30周年，公民教育委員會聯同香港青年聯會將製作一系列相關節目及活動，其中七一升旗禮暨慶祝酒會是推廣活動的序幕，而TVB為青聯聘用的節目製作承辦商，協助提供上述活動的場地佈置、節目製作及轉播等服務。

發言人續稱，民政事務總署過往會在5月初通知相關部門及機構出席活動的籌備會議，今年受疫情影響，延至6月5日通知相關部門及機構，同步通知港台有關安排。

（港區國安法）