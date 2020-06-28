憂子女自由損 家長加快送留學 私校各級現半途退學：今年有點怪

明報升學博覽 首天1600人入場

私校保良局蔡繼有學校總校長劉筱玲表示，以往學生多數在完成小學、初中或國際普通中學教育文憑（IGCSE），完成一個學習階段，才按計劃到海外升學，但她發現今年不同班級都有「半途退學」的學生，即未完成上述的學習階段便因全家移居外地而退學。她指以往較少有半途退學的情况，今年「有點怪」。至於與近月的政治環境是否有關，她稱沒有與家長詳談原因。

家長備數百萬 送兒海外升學「避難」

香港近年政局促使部分中產家庭考慮移民或安排子女留學。本報記者昨午到博覽會現場，場內人頭湧湧，不少家長帶同子女到場，當中包括應屆中學畢業生。余太太與就讀中六的兒子到場查詢，她說近月得悉本港將立港區國安法，對政府施政感到絕望，預備了數百萬元送兒子赴海外升學及「避難」。她明白臨近放榜才申請海外大學比較急忙，但「事在必行」，至於日後會否移民海外是後話，她稱如情况許可仍想兒子回港就業，「始終都好愛香港」。

鄰班20多學生「7人已跳船」

另一入場者李先生稱，本港升學成績要求高，加上將來港區國安法生效，擔心就讀中四的兒子會觸及「紅線」失去言論自由，故與他到場了解海外升學情况，「希望給他多一個選擇」。其於直資學校讀書的兒子稱，鄰班20多名學生中已有7名同學「跳船」，下學年會到海外升學；他個人而言希望待中學畢業後再決定是否要到海外升學。

應屆中學畢業生蘇同學則認為本地政局不影響其學習，堅持本地升學，其母親表示「世界到處都亂」，不會因社會事件改變兒子升學安排。

■明報高中生升學博覽會在九龍灣國際展貿中心舉行，今日傍晚結束，逾40間本地及海外升學機構今日會在現場提供升學諮詢，詳情可瀏覽網址（https://event.mingpao.com/event/eduexpo2020）。

明報記者

（港區國安法）