外媒稱美制裁個位數中共官員 中方：堅決反對 鍾國斌：《港自治法案》威脅商界

引國務院消息：不刊登姓名

蓬佩奧雖未公布簽證限制措施細節，但按去年11月27日生效的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），對於損害香港人權與自治的人，美方可讓其無資格取得簽證、入境美國或獲得臨時入境許可，現有的簽證則或被注銷。

跟進國家安全議題的美國記者雷克（Eli Lake）事前在彭博社專欄引述國務院消息稱，國務院「不會刊登那些（被制裁）官員的姓名，也不會說有多少人受影響」，只稱其一官員談及人數只有「個位數」。

駐美使館斥錯誤做法促糾正

中國駐美國大使館發言人同日稍後發聲明，稱堅決反對美方的「錯誤做法」，促立即糾正錯誤，撤銷該決定，並停止干涉中國內政。外交部駐港公署昨亦表示堅決反對，要求美方立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，否則必遭中方大力反擊。

《華爾街日報》上周五引述北京消息指，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪早前在夏威夷跟蓬佩奧會晤時，重申中方將履行中美貿易協議的承諾，但中方官員解讀他還暗示美方「不應越過紅線」。報道形容，北京是在暗示華府若「干預」香港和台灣等事務，或危及中方按第一階段貿易協議購買產品。

另外，約50名聯合國特別報告員或專家上周五發表聯署聲明，譴責中方「鎮壓香港示威和撐民主活動」，敦促北京撤回「港區國安法」。

自由黨黨魁鍾國斌昨在商台節目《政經星期六》表示，美國參議院通過的《香港自治法案》對商界威脅大，因《法案》針對制裁美方認為有份損害本港自由法治的人和企業，甚至是與有關企業有生意往來的銀行。

（法新社/華爾街日報/彭博社/新華社）

（港區國安法）