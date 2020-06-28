七一遊行首遭拒 民陣上訴 葉國謙：立法後揮港獨旗犯法 湯家驊：未必

警執法與否先研條文

民陣原計劃七一下午2時在維園集合，3時起步遊行至金鐘添美道。警方昨發出通知書，禁止及反對有關集會和遊行。警方在信中提到限聚令仍生效，另指自去年6月起，民陣曾舉辦多次遊行集會，其間或結束後都出現不同的暴力，而近日社會氣氛仍不穩，相信有部分參與者會偏離原定路線，進行暴力破壞行為，故反對申請。

民陣批警打壓 正考慮後備方案

民陣副召集人陳皓桓稱已提出上訴，對於警方首次不批准七一遊行，他說雖是意料之中，仍覺離譜，批評警方打壓市民透過合法渠道表達訴求；民陣正考慮後備方案，待上訴有結果後通知市民下一步行動。民陣召集人岑子杰本月12日去信政務司長張建宗，要求對方以公共利益為由批准七一集結。政務司長辦公室昨回覆稱，政府未能確立該「集結」符合限聚令條件。

葉國謙昨出席港台《星期六問責》後表示，若港區國安法7月1日實施，有人在七一遊行展示或揮舞香港獨立、英美國旗，他認為會犯法，「我個人意見，如果再出現呢啲，呢條條例連呢啲都處理唔到，我覺得呢條法例可能無咩實際效力」。

學生動源鍾翰林：不會迴避舉旗

鍾翰林向本報表示，組織不會參與無不反對通知書的遊行，但他七一會以個人身分遊行。他曾舉「香港獨立」旗、港英旗，被問未來會否改變做法，他說組織未考慮；個人而言立法後「不會迴避」舉旗，但未決定七一會否展示旗幟。他承認擔心被控，但現未有計劃離港。

資深大律師、行政會議成員湯家驊回應查詢稱，揮動相關旗幟未必牴觸國安法，因要看案情、背景。他解釋，一般刑事定義，分裂國家要涉暴力或有組織行為，「會導致嚴重後果的有組織行為」。至於揮動相關旗幟是否言論自由，他稱「不可這樣說」，因為按國際人權公約也可因應國家安全限制自由。

網民發起今靜默遊行

警：有人聚集會截查

多名民主派區議員早前申請今日和七一遊行同被反對，提出上訴昨被駁回。有網民發起今日靜默遊行，計劃下午3時在佐敦站出口，沿彌敦道行人道遊行至旺角。根據網上宣傳，是次遊行不會叫口號。警方消息人士稱留意到有關宣傳，網民反應不熱烈，防暴警察會在佐敦站、旺角及銅鑼灣區高姿態巡邏，如有人聚集會截查。

（港區國安法）