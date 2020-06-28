如送內地審 未知採何罰則 湯家驊：盼草案講清楚不會有死刑

湯家驊回覆本報查詢時表示，他理解港區國安法的刑罰會寫清楚。對於譚耀宗早前說刑罰是3至10年（之後又稱5至10年），他說感到難以相信，甚至懷疑是否正確。他指出根據本港《刑事罪行條例》，叛國、分裂都可終身監禁。

稱特定情形非指個案嚴重程度

他稱，他理解特定情形是指「廣泛社會狀况」，而不是個案的嚴重程度；特定情形是指香港情况失控，不能執行法律，既然無法開庭，亦不會出現移交逃犯。至於駐港維護國家安全公署職責之一是依法「辦理」相關案件，湯說公署無執法能力，執法的是香港執法人員；公署辦理案件是提供資料、情報予香港執法機關協作，但亦包括香港出現特定情况，可以辦理案件。

涂謹申：明明在港犯法 應在港審

律師、民主黨涂謹申稱，港區國安法納入《基本法》附件三是香港法律，「明明在香港犯法，應該要在香港審」；即使在內地審，也應該要用香港法律，但反問若用香港法律，「點解要在內地審」，內地國安法的刑罰更嚴格，而且審訊不能保障人權，他斥「根本唔係講正路，係講專制、獨裁」。他指這不是引渡逃犯，因為該人是在香港犯罪，而引渡都有香港法院把關。

香港大學法律學院首席講師張達明同樣指出，根本就不應該在內地審，因為無法保障基本人權，這與反對修訂《逃犯條例》的爭拗一樣，今次更無任何引渡協議保障。

（港區國安法）