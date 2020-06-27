海外升學查詢增兩成 專家：多了問哪國可移民

《明報》高中生升學博覽會2020今明兩日舉行，家長與學生可到場查詢升學資訊。博覽會其中一名講者、英孚教育海外升學課程總監謝貫姿表示，自5月傳出訂立港區國安法，查詢海外升學的人數比去年同期多了15％至20%，亦多了家長查詢哪個國家升學後可移民，以查詢赴英國、加拿大及澳洲為主，家長查詢學科資料時亦會選人才較短缺的科目，如物理治療、職業治療等。

感留港再難學真正法律知識

家長急安排子女負笈

謝貫姿說近日接獲一名家長查詢，其中六女兒一直以本地大學法律系為目標，但因港區國安法，近日計劃改報讀海外法律課程。謝形容，6月才計劃下學年赴海外升學是「非常last minute」，但家長擔心未來港區國安法實施後，「是否在讀真的法律？真民主？」對留港執業當律師的前景感憂慮，堅持安排女兒赴海外升學。

Aston Education教育顧問陳紀同稱，原本受疫情影響，查詢人數減少，但5月後本港疫情開始穩定，加上港區國安法影響，查詢人數再次增加。他說今年查詢的家長，子女年齡也趨小，「小學、初中生都多了」。他說家長心態很簡單，希望子女在學時可專注學習，「（學習）環境無其他雜質」，本港政局不穩，家長安排子女出國意欲增，但今年海外升學情况較尷尬，有家長因港區國安法及政局問題，希望送子女到外國升學，但又有人擔心外國疫情，不敢報讀。

陳紀同說以往6月下旬，外地高排名的高等院校及預科學校一早已錄取足夠新生「收爐」，惟今年不少內地學生因疫情未可確認學位，部分學生不惜「撻訂」退學，令院校收生至今仍存變數，部分院校及預科學校仍接受入學申請，如英國伯明翰大學、南安普敦大學，相信學生到暑假仍有機會入讀。

《明報》高中生升學博覽會今明兩日於九龍灣國際展貿中心舉行，逾40間機構參展，詳情可瀏覽https://event.mingpao.com/event/eduexpo2020。

（港區國安法）