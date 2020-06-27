楊潤雄：研究在課程推國安教育 梁愛詩：要向學生說明革命失敗「會殺頭」

楊：暫擬按基本法教育方式推

楊潤雄昨在有關基本法的論壇致辭，稱憲法及基本法教育包括促進師生認識國歌法及國家安全教育，局方會全力支援學校推動相關教育，讓學生全面認識國情。他在論壇後表示，港區國安法立法後，局方會研究在課程以什麼方式及內容，向學生介紹該法，讓他們理解國安法的重要、影響、部分重要條文等，暫擬以憲法及基本法教育推行方式，推展國安教育。

根據《中學教育課程指引》，初中基本法教育可滲入中史、歷史、地理及生活與社會科，3年內有51課時教授基本法。至於小學，常識科會教授基本法憲制背景及一國兩制等內容。

張達明： 「異見」教師或視違反專業

學生無法多角度思考

最近香港培正中學副校長疑參與聯署反對港區國安法，教育局要求學校跟進及交報告。出席論壇的港大法律學院首席講師張達明說，大學校長聯署支持港區國安法，沒被當局批評專業失德，但有教師反對立法時，卻被指將政治帶入校園。他擔心日後倘教師所為與政權看法不一，或被視為「違反專業」，令學校無法訓練學生多角度思考，並出現針對教師言論的「文革式批鬥」。

張達明說，內地的國家安全法規定公民有責任舉報涉危害國安的線索或行為，又指內地國安教育會教學生留意家人有否危害國安行為，如子女留意爸爸上網瀏覽內容，繼而舉報。他關注本港國家安全教育會否跟隨內地做法。

論壇另一嘉賓、前律政司長梁愛詩說，有歷史科教師問她，日後在課堂講「革命」會否違反國安法。梁稱贊成批判式教育，「但凡事要有個底」，認為教師要向學生說明他們對國家有責任，亦要讓其明白，若不滿政權而發動「革命」，一旦失敗「會被人殺頭」，令學生知道沒有「違法達義」，做任何事都要承擔後果。

（港區國安法）