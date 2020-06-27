拒批周日七一反立法遊行 警：社會氣氛不穩

區議員上訴：恐「無遊行反立法」成歷史

徐子見前日表示，預計本月28日全國人大常委會繼續審議港區國安法，故選擇當日遊行，但擔心警方會反對，故一併申請7月1日遊行。他們原先計劃下午在銅鑼灣東角道集會，然後遊行至中區遮打花園。徐稱申請時已向警方表明知道限聚令仍生效，故計劃遊行以35人一組，每35秒才放行一組，大會亦會提供口罩及搓手液予遊行參加者。

徐昨向本報表示，警方以兩大理由反對舉辦遊行，包括新型冠狀病毒疫情和限聚令；以及過去遊行及他們申請的遊行路線接近銅鑼灣及灣仔港鐵站、警察總部、政府總部等高風險地方，過去曾出現暴力情况。

警方在反對通知書表示，近日社會氣氛仍不穩，評估後相信部分參與者很可能偏離原定集會地點及遊行路線，破壞上述高風險建築物，威脅他人安全。

徐之見參加了民主派港島立法會議席初選，港島區共有8組參選名單。

12工會反立法 赴G20領館請願

另外，12個工會的代表聯同各區區議員，昨晨分3條路線，到G20成員國的駐港總領事館及台北經濟文化辦事處請願，表達反對港區國安法。香港調酒師工會主席侯翠珊表示，港區國安法違反《基本法》及一國兩制，各工會日前以實名形式取得多名會員聯署反對，稱每個簽名都「擲地有聲代表香港人」。

（港區國安法）