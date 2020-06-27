譚惠珠：法工委已在港蒐意見 稱「可接觸的人都有接觸」 張達明批黑箱立法

人大明開會 基委全員10港人代列席

中國《立法法》第37條提及，列入常委會會議議程的法律草案，應在會議後將草案及起草、修改說明等向社會公布、徵求意見，經委員長會議決定不公開的除外；向社會公布徵求意見的時間，一般不少於30日，徵求意見的情况應當向社會通報。

民主派連日炮轟港區國安法沒公開諮詢香港市民，港大法律學院首席講師張達明昨亦批評，港區國安法立法過程黑箱作業。全國人大常委譚耀宗早前回覆查詢時表示，由人大委員長決定是否公布條文內容。

譚惠珠昨在港台節目解釋，條文至今未公布，是因港區國安法屬全國性法律，按常委會程序進行，待敲定草案，「即差唔多喇，咁先至會公布」，然後開始收集意見。她說近日人大法工委在港收集意見，「可以接觸的人都有接觸」，其他人也有提交不同意見，採不採納由人大決定；又表示以她所知，人大常委表決後港府要刊憲，港區國安法才生效，但可以同步，令投票時間及港府刊憲時間接近。

譚：案件管轄權在中央「港No say」

對於內地對案件管轄權問題，譚惠珠稱按國際上做法，是由最高法庭審理，「權在中央政府或者中央立法機關，原則上來說，香港其實是No say（無權）的。No say的意思，是指這不是香港的高度自治權，中央想怎做，它有權就這樣做」。譚惠珠稱由於顧及香港情况，所以會把大部分個案由香港法庭處理，至於什麼是「特別情况由中央處理」，譚稱立法時會告知港人。

全國人大常委譚耀宗昨晚出席活動時表示，今次將有約10名港區人大代表列席會議，現時議程上仍未有港區國安法，現階段未能確認是否於常委會最後一日會議、即30日（周二）表決通過。獲邀列席的港區人大代表馬逢國稱，今次港區人代十分踴躍報名列席，稱按常理估計，很大機會在今次會議通過。

張：陳弘毅都未看過條文 如何諮詢

法律學者張達明昨出席論壇時表示，港區國安法立法過程黑箱作業，草案即將表決通過，基本法委員會委員陳弘毅甚至未看過條文內容，質疑如何能做到諮詢。

教育界立法會議員葉建源稱，至今看不到港人有何渠道可表達意見，「未來數日會通過的重要法案……竟然港人不知道草案的條文」。公民黨陳淑莊稱，港區國安法踐踏一國兩制、令兩制步入死亡。

路透民調：57%反立法 撐示威者減

另外，路透社委託香港民意研究所，本月15至18日以電話問卷形式共訪問1002人，調查結果顯示，57%受訪者表示反對訂立港區國安法，支持立法的有34%。對於反修例示威活動，支持示威的受訪者較路透社3月所做調查下跌，由58%降至51%；反對示威的比率則由3月份的28%升至34%。

明報記者

（港區國安法）

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