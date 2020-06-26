民主派區議員申6‧28及7‧1遊行反立法

【明報專訊】一批民主派區議員發起在周日（28日）或7月1日（下周三）遊行，反對「港區國安法」。東區區議員徐子見稱，已向警方申請於該兩日遊行，由銅鑼灣遊行至中環遮打花園，預料最少有30名區議員參與，警方暫未回覆。他說，民主派不會放棄發聲反對港區國安法的機會。
徐子見表示，預計本月28日全國人大常委會繼續審議港區國安法，故選擇當日遊行，但擔心警方會反對，因此一併申請7月1日遊行。他強調今次是和平遊行，知道限聚令仍然生效，申請時已告知警方，遊行會以35人一組，每35秒才放行一組，大會亦會提供口罩及搓手液予遊行者。他承認對警方批准遊行的信心不大，如獲警方發出反對通知書，一定會上訴。
對於前律政司長梁愛詩質疑「光復香港，時代革命」口號的目的是顛覆政權、分裂國家，徐子見批評梁愛詩恐嚇市民，即使遊行參與者叫相關口號，不代表就是反對《基本法》。
伙工會平台赴G20駐港領館請願
另方面，香港金融業職工總會、香港會計手足工會、香港旅遊業革新總工會、香港調酒師工會等12個工會組成的「工會平台」，今日亦會聯同各區區議員，遊行到20國集團的駐港領事館及台北經濟文化辦事處遞交請願信，向國際表達反對港區國安法。
另外，香港工商總會元朗分會5名成員昨日手持「支持定立港區國安法」的標語，到美國駐港澳總領事館抗議，批評美國政府試圖以取消香港的「特殊待遇」來干涉中國內政。