民主派區議員申6‧28及7‧1遊行反立法

徐子見表示，預計本月28日全國人大常委會繼續審議港區國安法，故選擇當日遊行，但擔心警方會反對，因此一併申請7月1日遊行。他強調今次是和平遊行，知道限聚令仍然生效，申請時已告知警方，遊行會以35人一組，每35秒才放行一組，大會亦會提供口罩及搓手液予遊行者。他承認對警方批准遊行的信心不大，如獲警方發出反對通知書，一定會上訴。

對於前律政司長梁愛詩質疑「光復香港，時代革命」口號的目的是顛覆政權、分裂國家，徐子見批評梁愛詩恐嚇市民，即使遊行參與者叫相關口號，不代表就是反對《基本法》。

伙工會平台赴G20駐港領館請願

另方面，香港金融業職工總會、香港會計手足工會、香港旅遊業革新總工會、香港調酒師工會等12個工會組成的「工會平台」，今日亦會聯同各區區議員，遊行到20國集團的駐港領事館及台北經濟文化辦事處遞交請願信，向國際表達反對港區國安法。

另外，香港工商總會元朗分會5名成員昨日手持「支持定立港區國安法」的標語，到美國駐港澳總領事館抗議，批評美國政府試圖以取消香港的「特殊待遇」來干涉中國內政。

（港區國安法）