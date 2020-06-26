美反恐報告：中港錯指反修例為恐怖主義

報告提到，去年香港當局「將親民主及人權示威者的行為不實（falsely）描述成恐怖主義」，中方對港發言人亦「不實形容示威者行為是顯示『恐怖主義的苗頭』」。

國務院港澳辦發言人楊光去年8月嚴厲譴責示威者涉向警員投擲汽油彈，稱「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。中聯辦則在去年11月發表題為「香港暴力破壞活動屢破文明法治底線正滑向『恐怖主義』深淵」的聲明。多名港府官員亦有類似說法，警務處長鄧炳強曾稱反修例示威「不斷蔓延的暴力非常接近恐怖主義」。

報告發表於全國人大即將通過「港區國安法」之際，據新華社上周刊登的草案說明，4類「危害國家安全」的罪行包括「恐怖活動罪」。

報告又指摘中共以反恐為「藉口」（pretext），自2017年4月以來在新疆將百萬名維吾爾人及其他穆斯林少數民族，扣押到拘留營（中國政府稱之為「再教育營」）。報告還批評，中國政府對「恐怖主義」和「極端主義」的廣泛定義，以及對「網絡恐怖主義」的定義不清楚，繼續引起對人權的重大憂慮（serious human rights concerns）。

（港區國安法）