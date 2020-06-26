傘運紀錄片刪籠內奏國歌片段 藝術家稱理解 嘆國歌法國安法將扼殺文化

導演：法律意見倡刪 刪版只港播

曾拍攝多套紀錄片的居美港人導演陳耀成，於2016年拍攝雨傘運動紀錄片《撐傘》，其後拍攝續集《我們有雨靴》，記錄「佔中三子」等傘運參與者的經歷和想法，該片自2018年底在香港及外國多間大學等播放，並於今年初舉行的鹿特丹國際電影節播出。

立法會6月4日通過《國歌條例》，翌日黃國才收到陳耀成通知，稱要在《我們有雨靴》刪除黃的演奏部分，黃稱理解有關決定。涉事片段來自黃國才的作品《愛國者》。《愛國者》於2018年展出，黃國才坐在放置於政府總部外的紅色鐵籠內，以手風琴演奏中國國歌，抗議訂立國歌法。全無音樂底子的黃國才說，他當時花了數個月學習和練習。

陳耀成向法新社表示，影片發行商在法例通過後取得法律意見，建議刪除黃國才奏國歌的片段，而刪剪版只供本港播放，但陳耀成稱，港區國安法通過後，該紀錄片能否在港播放仍是未知數，需視乎本港當局會否「開綠燈」及發行商會否願意承擔法律風險。

黃國才：有詮釋空間 但已容不下

黃國才認為有關作品溫和，並可有不同詮釋，例如由他帶出一些愛國分子被囚禁的下場，但他稱現已容不下各自演繹藝術品的空間，又指在國歌法的恐懼陰影下，與國歌相關的一切都成為被封殺、禁制和打壓的材料。他說不太擔心日後創作會受影響，指藝術創作總有繞過「低層次審查」的方法，但認為國歌法和港區國安法均導致人心惶惶，最終會扼殺本港藝術文化的發展。

陳淑莊：抽象概念 違法否需佐證

馬逢國：國安法不針對創作自由

大律師、立法會議員陳淑莊說，創作人的背後意圖是抽象概念，要證明其作品有否違反國歌法，需由環境證據佐證。她指藝術品可有不同演繹，創作人或因此擔心作品如何被演繹，甚至日後會否成為證據，考慮各種法律風險，對他們的表達與創作自由一定有影響。體演文出界議員馬逢國稱港區國安法不是針對創作自由，而且未見法例條文，他認為創作人毋須擔心，「如果有人擔心，我都幫不到他」。

彭志銘：政治書商不參展 有書停出版

另外，「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，出版界對港區國安法已有無法想像的驚恐，有出版較多政治書的書商今年不參加書展，屬30年來首次，部分正製作的書籍亦暫停出版，有社運內容的小說集完成排版亦不付印，亦有反修例攝影集的出版社考慮不在香港出版或製作。

（港區國安法）