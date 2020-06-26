指違「促進公眾關注社區」指引 地署圖拆區議員「抗國安惡法」橫額

被要求移走 李文浩轟打壓

本報昨晚透過新聞處當值人員向地政總署查詢，截稿前未有回覆。

根據李文浩提供的地政總署通知書，提到九龍西區地政處和食環署人員在本月23及24日實地觀察他的宣傳品，經考慮《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》的目標和規定及法律意見，認為李展示的宣傳品不符規定；並要求他在通知書發出後24小時內移走相關宣傳品，否則會即時撤銷給予他展示宣傳品的准許，並交由食環署移走有關宣傳品，屆時可向他追討移除費用。

稱已展示一月 其他議員亦有

李文浩向本報表示，昨晚有街坊通知他見到有地政人員正拆除橫額，他到場時見到著有制服的食環署職員和地政外判人員正拆除橫額，他上前叫停後，地政人員未有繼續拆除便離開。

李文浩說，不明白為何相關部門要急於在昨日公眾假期拆除其橫額，又指同一款橫額已展示一個月，但前晚才收到信，其他區議員亦有掛同款橫額，卻沒有問題。他稱同款橫額在本月較早前曾被「藍絲」拆除，警方亦已拘捕相關的人。

（港區國安法）