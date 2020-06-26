指違「促進公眾關注社區」指引 地署圖拆區議員「抗國安惡法」橫額

【明報專訊】深水埗區議員李文浩近日在街上展示印有「捍衛港人自由 誓抗國安惡法 香港人街頭見」的橫額，他說前晚8時收到地政總署的通知書，指其橫額不符指引有關「促進公眾關注或參與地方行政和社區建設事務而與選民溝通的展示品」、「宣傳品內容須遵從香港特別行政區法律的規定。不得展示任何淫褻或意識不良的宣傳品」。他稱，昨晚有食環署職員和地政總署外判人員到場拆除橫額，他上前叫停後，地政人員未有繼續拆除便離開。李認為「絕對是政治打壓」。
被要求移走 李文浩轟打壓
本報昨晚透過新聞處當值人員向地政總署查詢，截稿前未有回覆。
根據李文浩提供的地政總署通知書，提到九龍西區地政處和食環署人員在本月23及24日實地觀察他的宣傳品，經考慮《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》的目標和規定及法律意見，認為李展示的宣傳品不符規定；並要求他在通知書發出後24小時內移走相關宣傳品，否則會即時撤銷給予他展示宣傳品的准許，並交由食環署移走有關宣傳品，屆時可向他追討移除費用。
稱已展示一月 其他議員亦有
李文浩向本報表示，昨晚有街坊通知他見到有地政人員正拆除橫額，他到場時見到著有制服的食環署職員和地政外判人員正拆除橫額，他上前叫停後，地政人員未有繼續拆除便離開。
李文浩說，不明白為何相關部門要急於在昨日公眾假期拆除其橫額，又指同一款橫額已展示一個月，但前晚才收到信，其他區議員亦有掛同款橫額，卻沒有問題。他稱同款橫額在本月較早前曾被「藍絲」拆除，警方亦已拘捕相關的人。