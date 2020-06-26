梁愛詩：涉機密 特首指定法官適當 郭榮鏗批多餘：審案時亦要拿出資料

梁：司法獨立是審案不受干預

梁愛詩又解釋，司法獨立是法官審判案件不受任何干預，法官可以無私、無偏、無懼地做審判工作。她強調，特首委任法官是從現任或前任法官、裁判官中揀選，所以他們已經過由司法人員推薦委員會推薦的程序，屆時由哪個法官審理哪宗案件，是由司法機關決定。

至於全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇說有外國居留權法官可能有「雙重效忠」問題，梁愛詩稱她不是太擔心，舉例美籍法官審理涉美國的案件不適合，法官有迴避制度，如法官認為參與該案件會影響判決，他自己亦會迴避；控辯雙方知道有此情况都會提出，要求法官迴避。她指出，現時人大常委會都無要求外籍法官不能處理這些案件。

郭榮鏗質疑，特首可以指定法官審理國安法案件，是否司法機關無權過問，「何來司法獨立？」，更質疑「特首是否會找（基本法委員會委員）梁美芬、（資深大律師、行政會議成員）湯家驊去審？」

譚惠珠：公職宣誓列原則 細節港決定

另外，新華社早前公布的港區國安法法律草案《說明》提到，香港居民任公職須簽署確認文件或宣誓以示擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區。已看草案條文的基本法委員會副主任譚惠珠昨日在now新聞《大鳴大放》被問到是否包括公務員，她稱國安法會列出相關原則，涵蓋範圍及執行細節等由特區政府決定。她說，相信高級公務員最終會納入其中，「但我見過的資料就無下過定義」。

全國人大常委譚耀宗認為，公務員應包括在內，以便更好地落實政府政策，認為是合理要求。他又說，條文內容要保密，但認為醫管局等資助機構並非條文所指的公職。

（港區國安法）