梁愛詩料國安法月底通過 不公布條文或「為免破壞」 泛民：道出黑箱作業原因

律師、民主黨涂謹申稱，梁愛詩道出港區國安法「黑箱作業」的真正原因，批評一條影響香港700萬人的法例，港人竟全被漠視，並被禁止發表意見權利，中央更因防止港人反抗而秘密立法，香港將進入荒謬時代，比第三世界極權管治更不如。

若66條「每條去『炒』」 會拖很久

質疑喊「光復香港，時代革命」顛覆

梁愛詩昨日接受立法會前主席曾鈺成在港台節目《議事論事》訪問，被問到港區國安法在月底通過是否機會高，她說「我都覺得係咁樣」。梁愛詩稱，不知道不公布條文原因，但香港意見紛紜，若將草案66條條文「每一條去『炒』」，立法會拖很久。曾鈺成質疑，「香港還香港嘈」，影響不到在北京的常委會繼續開會。梁再解釋，如審議期間便公開條文，擔心在香港引起「公眾事件極力反對」，不想因此引起破壞行為。

梁愛詩稱，港區國安法通過後要由港府刊憲公布生效。至於是否在7月1日便生效，她說若立法是「趕」的，也要國務院先簽署公布，她不知道法律是否同日生效，又提到「法律生效期係由嗰日凌晨開始」。她質疑，叫喊「光復香港，時代革命」口號，目的是顛覆政權、分裂國家，她認為港區國安法能根治，不管的話香港會「好似台灣咁」。

被問到駐港維護國家安全公署職能包括依法辦理國安案件，是否有執法力？梁稱，何謂「辦理」要看條文，視乎公署和香港警察如何協調，如公署的偵查做得成熟，可由警務處的國安部門作拘捕；欲截聽可由警方向法院申請。

譚耀宗料駐港國安署屬副部級

常委會議程暫沒有港區國安法；上次會議前亦無有關議程，是在首日會議突然加入。譚耀宗表示，暫時未見國安法議程，但人大委員長有權增加議程，他不知道委員長會議何時召開；而他會在27日出發上京，知悉有數名港區人代可列席常委會。

被問到常委會是否已完成徵詢特區政府和香港基本法委員會程序，譚耀宗稱中央有關官員已與他們開會，但不知道字眼是否用「徵詢」。至於駐港國安公署的層級，他估計是在正部級的中聯辦之下，即是副部級。

涂謹申：座談會選擇性聽意見

涂謹申昨日說，港區國安法文本至今未公開，中央相關部門在香港舉行座談會但沒有邀請大律師公會主席戴啟思或立法會民主派議員等出席，是選擇性聽意見。

FCC函林鄭促提供保障

釐清新聞自由影響

另外，香港外國記者會（FCC）前日去信特首林鄭月娥，要求釐清港區國安法對傳媒包括外國記者和新聞自由的影響。他們要求政府提供保障，包括發出或為外國記者工作簽證續期，法例不會被用作限制在香港的報道和懲罰，相關決定要有透明度；記者在報道時不受任何權力機關、警方的干預或恐嚇；傳媒不會因批評中央或特區政府及其官員，或引述批評，而面對法律風險等。

明報記者

（港區國安法）

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