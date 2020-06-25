立法「可理解」 稱中梵友好 湯漢：料港梵聯繫不屬勾結

湯漢日前與多名本地宗教領袖到中聯辦參與「涉港國安立法香港宗教界領袖座談會」，他接受天主教報章《公教報》訪問時表示，「香港為國安立法可以理解」，認為香港教區與梵蒂岡的聯繫應視為內部事務，即使港區國安法實施後，與梵蒂岡的交往都理應不會被視為「與外國勢力勾結」，而且中梵已有友好交往。

信無阻教會為社會發聲

他又說，個人相信法例對宗教自由，以及教會過去就社會事務發聲都應不受影響，指基本法第32條及第141條有列明相關宗教組織的權利。

行政會議成員湯家驊認為，立法影響宗教團體的機率較小，據他理解要構成「勾結外國勢力」，是要達到對特區政府及中央政府有嚴重傷害，而現時表面看不到宗教團體如何令到國家受嚴重傷害。

被問到如伊斯蘭教或藏傳佛教等與疆獨及藏獨有關係的宗教，又或如中梵關係轉差，對宗教團體會否有更大影響，湯家驊認為，即使關係交惡，但無做實際活動損害國家利益，應不會構成罪行。

（港區國安法）