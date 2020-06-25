聶德權：內地公務員法不適用港公僕

民主黨主席胡志偉在立法會提口頭質詢，質疑聶德權早前的說法有否法律依據、是否要香港公務員擁護社會主義和將內地《公務員法》納入到特區的《公務員守則》。

稱公僕履職要兼顧國家

黃碧雲斥政治化公務員

聶德權說，特首由中央任命，對中央政府和香港特區負責，而香港公務員對特區政府負責；根據公務員守則，公務員要對在任特首和政府完全忠誠。他說，香港公務員全名是「中華人民共和國香港特別行政區公務員」，公務員要依香港制度和法律辦事，亦要兼顧香港是中華人民共和國一部分，才可周詳、全面履行職務。

民主黨黃碧雲批評聶德權將全港17萬公務員完全政治化，破壞公務員體系，對其言論表示震驚。聶德權回應說，「黃碧雲議員對我言論表示震驚，我都好震驚」，強調《基本法》條文要整體去看。他解釋，「政治中立」是指不論公務員的政治信念如何，都要向特區政府負責，要不偏不倚履行政府訂定政策。

（港區國安法）