拒泛民提休會討論國安法 梁君彥：「無確實資料」法例短期通過

拒公開晤夏寶龍內容：尊重安排

梁君彥解釋，一直以來立法會主席在立法會會議上作出的說明或宣布，均與該會議須處理的事宜或程序有關；考慮到他對國安法的個人意見與立法會會議須處理的事宜或程序無關，以及對上述會面安排的尊重，他認為不適宜在立法會會議上向議員宣布他的個人意見。

民主黨黃碧雲昨午在立法會大會提出休會待續，指上周全國人大常委會法工委負責人就港區國安法作出說明，國安法可能在短期內通過，要求讓立法會議員向人大常委會表達意見。在休會15分鐘後，梁君彥不批准。梁稱，明白黃碧雲要求辯論的事宜受各界關注，但未有確實資料令他信納法律將可在短時間內通過。他又指議員有不同渠道表達意見，毋須在今次大會以休會待續形式向全國人大常委會表達，本屆會期餘下3次會議，仍有大量議程需處理。

被斥封殺在立會論「司法存亡」

黃碧雲在會外批評梁君彥「濫權」、「做中共走狗」，封殺立法會內對司法存亡的討論。她批評，港區國安法不諮詢60多名立法會議員，特首林鄭月娥不公開條文、不諮詢香港市民，然後造成香港民意全面撐國安法。她對此嚴正抗議，斥做法剝削立法會權力。

（港區國安法）