律師會：指定法官損司法獨立 陳文敏反駁法工委：司法獨立不限於審判

法律學者陳文敏說，特首指定某些法官才可審案，意味可剔除某些特首不滿意裁決的法官，這樣司法獨立無從談起。

香港律師會昨日就國家安全立法發表進一步意見，強調「司法獨立是香港作為一個普通法司法管轄區的司法制度的重要基石，不容削弱」；深信指定法官的程序，只應根據司法人員推薦委員會的建議，而在指定前任法官的情况下，更須符合《基本法》第88和第92條的要求，認為終審法院首席法官在合適的情况下應獲得諮詢。

指只應按推薦委會建議任命

內地管轄權 當局「急需澄清」

律師會指一直以來的慣例是，特首在委任法官和司法人員時，應根據司法人員推薦委員會的建議行事；國安法應依循此慣例。

對於港區國安法《說明》指內地在「特定情形」下對國安案件行使管轄權，律師會說「這似乎表示香港居民可能受到香港特別行政區以外法院的司法程序所管轄」，由此產生就基本人權（包括公平審訊權）是否將可妥善得到保障的疑問。律師會要求當局「急需澄清這點」。

律師會又稱，若在立法過程中能夠諮詢草案的各持份者，大眾對立這法例過程時的透明度，必然會信心大增。

負責草擬該法的全國人大常委會法工委副主任張勇前日在港出席座談會，稱司法獨立是指法官在審理案件時獨立行使審判權，「而不是指法院的管轄權和審判權」；香港大學法律學院公法講座教授陳文敏回覆本報查詢時反駁張勇觀點，指若法院的管轄權只限於一些無關痛癢的案件，將嚴重影響人身自由的刑事案件剔除於法院的管轄範圍內，會令受影響人士不再得到獨立的司法機關的保障，自然影響到司法獨立。陳文敏稱，「國內對司法獨立的理解只限於獨立的審判權，普通法的司法獨立的理解是更為寬闊的。」

陳：特首掌國安委員會

委任法官有角色衝突

至於法官的任命，陳文敏形容是司法獨立中最重要一環，在大部分的普通法國家，法官任命都有一個獨立的過程，雖然最後的任命可能由特首作出，但這行政任命是禮節性而非實質性的。他指目前建議特首可指定法官審國安法，但沒有列出特首行使這權力的準則；政府是檢控一方，特首也是維護國家安全委員會的主席，由特首指定法官審案明顯出現角色衝突，「沒有令人釋懷的解釋，為何這些權力不能由首席法官負責，而要由特首行使」。

法律界立法會議員郭榮鏗昨日稱，香港法官是根據獨立委員會推薦，由特首接納再任命，「而不是特首直接挑選後，再問司法機關意見」，批評「張勇唔係好明香港制度」。

律師、民建聯周浩鼎說，特首安排具備相關專長的若干法官名單專責審理日後國安案件，完全合理和符合基本法。

聯國人員函王毅：嚴正關注立法

另外，聯合國人權理事會下的6名特別報告員以及任意拘留問題工作組副主席Elina Steinerte，致函國務委員兼外交部長王毅，指對港區國安法的《決定》嚴正關注（serious concern），希望中國能提供更多資訊，並解釋港區國安法如何能確保符合《公民權利和政治權利國際公約》，以及不會侵害港人的人權。

明報記者

（港區國安法）

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