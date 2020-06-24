兩日同場4展覽 醫生倡設入場上限

書展成人票價為25元，貿發局副總裁周啟良表示，為分散人流，今年有4晚推10元晚間票（見表）；書展另有多項防疫措施，包括入場者須戴口罩，並會派搓手液，派完即止，提醒入場者每揭一本書都要消毒雙手，並呼籲市民預先在網上或便利店購票。

展廳場外空地設緩衝區疏導人流

過往書展常現人龍等入場，周啟良表示，今年展場內特意加開會議廳，並把會展外面的空地、中環廣場附近的空地設置為緩衝區，以疏導人流。他又稱，今年攤位減約一成，攤位尺寸亦闊了。

一連7日的書展，有兩日同場另有3個展覽，即7月16至17日（周四至五）同時有運動消閒博覽、教育及職業博覽、創業日，共4個展覽在會展內舉行。「次文化堂」社長彭志銘表示，貿發局沒交代若有入場者染疫，參展商應如何退場。

食衛局表示，書展內設施可容納的人數，任何時間均不得超過其設計容納量的一半，或每個個別分隔出來的空間不得超過16人，以較高者為準。局方會留意7月書展期間第599F章和第599G章下適用的指示，與主辦方保持密切聯絡。

專科醫生：接觸書本後不要摸面眼口

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，應設會展入場人數上限，並為每個展覽館設人數上限，如同公共圖書館亦限入場人數。而展覽館內，他說要確保參展商的攤位之間保持距離，每攤位設人數限制，公眾入攤位前站在走廊外等候。

曾祈殷提醒，最重要是戴口罩、勤洗手及保持社交距離，避免場內進食，接觸到書本就不要摸面、眼、口，離場時亦應洗手。他說本港已有9天無本地個案，風險因素不太大，社區風險亦不大。

（港區國安法）