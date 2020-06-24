回應國安法下書展能否賣政治書 貿發局：不預先審查 書商要自律

今年書展有585間參展商，比去年跌一成。貿發局表示，受疫情影響，旅遊入境限制及隔離政策令部分內地、台灣及海外展商未能參與。周啓良稱，來自內地、澳門及台灣的入場者佔過往總入場人次約一成，估計今年失去這批入場客，初步估計入場人次亦會跌一成；不過，他預料本港市民在疫情下留家太久會想出外，書展會有「報復式消費」。

貿發局：與港一樣 無censorship

要在法律框架下進行

每年書展都有政治書籍登場，被問例如眾志秘書長黃之鋒的著作，或涉六四的書，貿發局會否審查？會否要下架？周啟良說：「書展和香港一樣，沒有censorship（審查），香港出版界沒有預審，書展也是一樣」。他又說，書展要在合法環境下進行，「提醒所有參展商，展出要在香港法律框架下進行」，提醒所有參展商留意有否違法的書籍。

組織聲言入場「掃獨」報國安

周啟良：影響到人會請離場

「香港政研會」聯合「DQ行動組」等組織，早前在facebook表示會到書展「掃獨」，上報內容與港獨有關的書籍刊物予國安執法部門。周啟良則提醒市民訴說政治理念時，在書展需顧及別人，「如果和平進行（表達訴求），盡量用包容的心」，若然影響到他人，會請該人離場。

港區國安法條文尚未落實，惟已有書商憂慮在國安法下，出版自由受影響。艺鵠書店經理連先生表示，正思考書展攤位策略，未知是會簡單賣書或有其他活動，又稱港區國安法未有細節，文化界要靜觀其變，未可判斷賣哪些書屬違法，「國安法是泰山壓頂，文化出版界如何潛行？可能都要避重就輕」。至於有組織聲言「掃獨」，連先生稱個人認為是另一種文革復辟，打壓香港言論自由。

參展商指局方未回應能否賣六四書

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘表示，有書店問今年有些有關反修例的攝影集，不知能否帶到書展售賣，而他則疑惑書展場內能否售賣劉曉波詩集、六四評論集，他說自3月一直向貿發局查詢，但沒獲回覆。彭志銘又稱，今年會在書展推《老懵董》復刻版和以輯錄反修例的版畫集《黑白之火》。

香港書刊業商會副會長蘇惠良表示，暫時未聽到有出版社表示有憂慮，「可能有小部分出版社出版政治書為主，可能他們有比較多考量」。

今年書展主題為「心靈勵志」，將設專區介紹多個心靈勵志作家與精選書目，包括阿濃、鄭國江、李焯芬、蔡元雲、胡燕青、羅乃萱、陳美齡、沈祖堯、素黑及陳塵。

明報記者

（港區國安法）