林鄭：據了解國安法沒追溯期 既往不咎

稱無感覺增選舉入閘條件

全國人大常委會法工委公布了草案說明，當中無明確提出會否設追溯期。林鄭月娥承認，草案主要內容有否追溯期尚未說明，但稱據她了解，會沿用刑事罪行不設追溯期原則，「就是既往不咎，由生效日起才執行」。

現時參選立法會簽署確認書為自願性質，惟草案說明提到，參選或就任公職時應簽署文件確認，或宣誓擁護基本法，被指是為9月舉行的立法會選舉DQ（取消資格）鋪路。林鄭月娥表示，現時立法會已有宣誓要求，無感覺到是意圖增加「入閘」條件。

黃之鋒：出口術降溫 立法後算帳

黃之鋒認為林鄭月娥只是「出口術」，稱「既往不咎」只是她個人解讀，無寫入法例，又表示全國港澳研究會已吹風，說反修例運動未完，不是「過往事件」，故不在「既往不咎」範圍中。他續稱，政制及內地事務局長曾國衞早前已提及，反對港區國安法會影響議員資格，政府已是明顯為DQ鋪路。他認為法例一通過，「中共自然會秋後算帳」，無論條例會否生效，都會繼續爭取國際社會反對「港區國安法」。

民研：林鄭最新評分29 增1.2分

另外，香港民意研究計劃昨公布最新特首民望及民情指數，於6月中以隨機抽樣電話訪問1002名香港居民，林鄭月娥最新評分為29，比半個月前調查增加1.2分，支持度淨值是負48點，增加6個百分點。

（港區國安法）