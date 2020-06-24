梁振英：港若無法應付 中央或「二次出手」

梁振英形容，是次港區國安法已是「逼到中央出面」，希望「攬炒派」不要逼中央二次出手，指在法例草案中已預留特殊情况，若香港無能力應付就由「國家去出面」。全國人大常委譚耀宗亦指出，在特殊情况下，特區政府提出無法處理，中央於考慮過後才會行使管轄權。

梁美芬：倘在港策劃疆獨 非港能應付

梁美芬認為，有部分涉及國家安全的案件非香港可以處理，如有人在港策劃新疆恐怖襲擊，已超出香港層面，掌握情報能力不及國家，但若涉及香港事務，現時主軸就由香港自行處理，但寄語反對派「收斂」，「如果佢唔想再有第二劑藥呢，咁呢劑藥就要見效先得」。

譚耀宗續稱，暫時未確定法例會否在月尾舉行的全國人大常委會中通過，但通過後會決定法例生效日期及公布實施日期，並會刊登在香港的憲報。

至於港區國安法會否設追溯期，梁美芬說，在普通法及內地一般的法例中都不設追溯期，但不代表未能有阻嚇力，指普通法下亦有「持續性犯罪」的概念，如有人去年收外國的錢後，一直進行騷亂至法例公布後仍沒有停止，「我相信實有人中招」。

（港區國安法）