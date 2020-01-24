林鄭：委任法官不罕見 批評者「孤陋寡聞」 涂謹申轟偷換概念：無一刑事案法官由特首委任

審裁處為例 涂：有別法院本質

林太昨日主動大篇幅作出「嚴正反駁」。她強調，「指定若干名法官」，是由特首指定適用於各級法院一個法官名單，如何分派名單上哪位法官去處理國安案件，仍是由司法機構負責。她指法官本身有經過「司法人員推薦委員會」推薦，但不能夠抹殺最終的委任權是在特首。

她又說，《基本法》容許成立一些專門法庭，那些專職法官都是由特首委任，如果有人說特首委任一些法官處理某類案件是聞所未聞，「是有少許孤陋寡聞」。她舉例，土地審裁處等亦是由特首委任一名高等法院法官出任，勞資審裁處亦然。

林鄭稱必定諮詢首席法官

終審法院首任首席法官李國能昨日發表聲明指「行政長官挑選這些法官時，必須依據首席法官或司法人員推薦委員會的建議，這能確保選人是基於專業和獨立的基礎」。林太被問到會否聽取建議，她稱委任審裁處法官等，也會徵詢首席法官，她認為屆時必定會諮詢首席法官。

大律師公會：指定法官違基本法精神

大律師公會昨日出聲明，稱由特首指定法官負責國安案件違背了基本法的本意及精神，並會對香港司法獨立構成印象上或實際上的威脅，尤其在日後國家安全法下的刑事案件，特區政府正是檢控方；而特首亦將會擔任日後成立的「維護國家安全委員會」的主席，賦權特首以指定若干名法官負責處理某一種特定的刑事罪行，將會損害司法程序的公平和公正。

張達明質疑考慮政治忠誠

譚耀宗料國籍不是問題

涂謹申批評林太「睜大眼講大話」，指土地審判處等是做行政判斷，他舉例遊行上訴委員會主席也是由特首委任的法官，但這些都不是刑事案法庭。他指林太列舉的審裁處，與法院有本質上的分別，市民不滿審裁處裁決可以提司法覆核，而不服法院決定，是向上級法院提上訴，指以往不曾由特首委任法院法官判案。

港大法律學院首席講師張達明表示，港區國安法的說明並無提及會跟基本法和現有法律去任命法官，特首在指定法官時必須根據「司法人員推薦委員會」推薦才能任命，或會將現時只是「形式上」由特首任命，變為「實際上」由特首任命，這會破壞司法獨立。他質疑，特首會考慮法官政治忠誠度等，反問名單上的法官是否要上國情班、國安條例訓練班等。

全國人大常委譚耀宗被問到法官要具備什麼條件才適合獲任命處理國安法案件，他相信特首諮詢首席法官後會建立一個名單，再由司法機構推選一些法官處理案件。他又相信法官國籍不是問題。

（港區國安法）