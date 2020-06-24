法工委：沒一刀切禁外籍法官 稱司法獨立非指法院管轄權 法律界斥置香港險境

法律界批評，張勇對於司法獨立的概念是內地一套，令本港司法獨立陷入十分危險的境地；又認為他是暗示有外國居留權的法官不適合審國安案件，質疑選人時會政治篩選。

明報記者

全國大人常委會正為港區國安法立法，常委會法制工作委員會和港澳辦、中聯辦昨日在香港中聯辦舉行12場座談會，港澳辦副主任張曉明、 法工委副主任張勇等京官也來港出席。

終審法院首任首席法官李國能昨日發表聲明，回應中央對國安案件保留管轄權，李指這些案件會在內地處理及審理，「被告不能享有香港司法程序的保障」。他又稱，國安法授權特首指定若干法官審理案件，會損害司法獨立。

張勇：有些案件港「無權管」

根據張勇在座談會的發言稿，解釋香港在維護國家安全方面的能力和手段有限，特別是在涉及外國或境外勢力介入以及國防軍事等複雜因素時，香港更是力所不及；有一些危害國安的案件，「香港特區是無權管、管不了的，是只有中央政府才有權力、有能力管的」。他又說，如在香港國安法通過後，香港能擔起維護國安的職責，中央「沒有必要行使管轄權」，但如果特區各個政權機關未能擔負這責任，「中央政府必須擔負起這個職責」。

稱指定法官免陷「雙重效忠」

法律界斥政治篩選

張勇又解說特首委任法官主理國安案件。他指《基本法》規定香港法官根據獨立委員會推薦，由特首任命，此任命權是「實質性」。他提到，香港和內地有不少意見認為，應禁止有外國國籍的法官審理危害國家安全犯罪案件，但考慮到香港的實際情况，沒有「一刀切」完全禁止有外國居留權的香港法官審理相關案件，而是由特首指定一批適合審理的法官；至於某一個具體案件由哪一名法官審理，仍然按照現行的司法規則辦理。他認為，這安排可避免有關法官審案時陷入雙重效忠，又可以最大限度地發揮現任法官的作用，絲毫不影響司法獨立。

張達明：突顯中港法治觀分別

司法獨立應環環相扣

港大法律學院首席講師張達明稱，張勇的說法正突顯國內與香港的法制和法治觀有很大分別，司法獨立應是環環相扣，整個司法體系和法官應該、及予人看到獨立於行政部門，但張勇以政治思維看法官和法院，認為國安罪行是政治罪行，法官效忠國家才可以審案，透過政治過程任命法官無問題，甚至認為特首任命法官是實質性，即暗示可以否決或不經過「司法人員推薦委員會」的推薦。

至於中央保留管轄權的解釋，張達明認為是「以國家安全之名，實際上剝奪人權保障」。他指基本法下國家行為香港無權處理，但港區國安法是刑事法例，國際人權公約保障所有被刑事檢控的人，但如中央有管轄權，基本上是可將相關人等送到沒有公平審訊的地方。

律師、民主黨涂謹申認為，張勇的理解是行政凌駕司法，除了法官判案外，「行政可以管住司法、揀法官」。他批評，張勇雖沒說一刀切，但認為是呼之欲出暗示外籍法官不適合審國安案，「純粹因國籍問題都有客觀準則，但當只篩剩中國籍，仲要再作政治篩選，仲大鑊！」大律師、公民黨陳淑莊批評，張勇對於司法獨立的詮釋與國際的理解脫節，令香港的司法獨立陷入十分危險的境地。

中聯辦稱座談會120人來自各界

涂謹申：草案不公開無意思

中央有關部門昨在中聯辦舉行座談會，中聯辦事後發稿指120名參加者是來自政界、法律、工商、教育、科技、文化、青年、勞工等界別的代表。出席者包括：立法會前主席曾鈺成、監警會主席梁定邦、全國港澳研究會副會長劉兆佳、基本法委員會委員陳弘毅等。劉兆佳稱會上沒有要求出席者要支持立法，無透露新細節。他認為，一日未到正式頒布條文，仍有調整空間。涂謹申批評，座談會「無意思」，港區國安法草案文本不公開，不聽代表六成民眾的民主派意見，反問昨獲邀到中聯辦出席座談會的梁定邦代表幾多人，「中央對香港700幾萬人唔住」。

（港區國安法）

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