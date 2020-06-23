林鄭批美制裁言論 歐盟：強行立法或後果嚴重

特首稱立法維持企業個人信心

林太以普通話致辭，她形容香港過去一年經濟受多重打擊，去年6月起的社會動盪影響國際聲譽及營商環境；又批評美國近年不斷在貿易、其他事情挑起紛爭，令中美政治、經貿關係處於緊張狀態。她說，只要堅持及完善一國兩制，嚴厲打擊危害國家安全的違法分子，香港仍商機處處，又稱會抓緊亞洲區蓬勃發展以及「一帶一路」、「大灣區」發展機遇，令香港恢復元氣、更上層樓。

另外，國際商會（ICC）香港區會昨發表港區國安法意見書，稱中央突然提出代香港制訂國安法的建議令人震驚，指事前未徵詢港人意見，「令人惋惜，也摧毁港人對中央政府的信心」。意見書要求人大常委通過法案前，讓港人有機會發表意見，強調應在港展開公眾諮詢，並稱社會對條例實質內容、措辭有各種猜測，形成恐懼、失去信心的氣氛，國際人士預期香港高度自治受侵蝕，令人擔憂，「海外人才將不再願意來港工作」。

國際商會促諮詢 憂人才不來港

意見書提出多項建議，包括需清楚說明什麼情况屬觸犯法例，需界定「勾結」等用語，又認為內地國安機構毋須在港設單位，稱港府與內地、其他司法管轄區的執法機關合作已有豐富經驗，「若說香港不能處理經界定為嚴重損害國家安全的個案，無疑是否定基本法授予香港政府的權力」。

中國與歐盟領導人昨舉行視像會議，歐盟網站昨晚發新聞稿，指歐盟重申對中國立港區國安法的嚴正關注（grave concerns），指程序未必符合基本法及中國的國際承諾，亦對港人受法律、司法獨立所保障的權利、自由構成壓力。歐盟委員會主席馮德萊恩亦表示，已向中國表明若中國強行立港區國安法，將可能面對非常負面的後果，但她未有進一步闡釋。

（港區國安法）