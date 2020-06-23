國安署怎運作 何謂特定情形 鄭若驊：不清楚

拒派人赴立會討論國安法

多名民主派去信委員會主席梁美芬要求在會上討論港區國安法，梁美芬昨日引述律政司等部門稱，由於議題牽涉國家的立法程序，故不會派人出席，認為不宜在該委員會上討論，鄭若驊昨在會上亦拒絕回應議員的相關提問。

鄭若驊會後手執新華社上周六發出的草案說明回應記者提問，對於中央在港成立的維護國家安全公署如何運作，鄭若驊稱「我們暫時不太清楚」，但她說相信市民最關注公署是否需守法，而草案說明已有交代。

根據草案說明，警務處和律政司分別會成立專責部門，處理涉及國安的執法及檢控工作，而除特定情形外，港府對有關案件有管轄權。鄭若驊表示，她相信「特定情形」為極少數，但現時未有法例條文，「具體我現時也不知道」。她稱律政司正就設立專門處理國家安全案件的部門準備。

至於港區國安法被指凌駕《基本法》，鄭若驊表示，就她對中國法的認識，中國憲法與基本法同是憲制的重要原則，她相信港區國安法條文會符合基本法相關要求。

（港區國安法）