譚耀宗：確立參選須簽確認書 公僕要宣誓 郭榮鏗：以國安之名删反對派聲音

稱量刑偏低 「要體諒中央苦心」

譚耀宗昨在港台節目表示，以往「確認書」可簽可不簽，不少人均無簽署，今次草案內容說明是確立了要簽署、亦要宣誓；對於草案內容提到公職人員亦要宣誓，他稱國家安全是一國象徵，作為建制的人，有關內容進一步確立對他們要擁護基本法、效忠特區的要求。至於香港需設立「維護國家安全委員會」、並由中央派員出任顧問，譚形容該顧問是溝通橋樑，否認為「太上皇」。

譚耀宗接受有線電視訪問則稱，港區國安法最高判囚10年，相較內地可判終身監禁，香港量刑起點、最高刑罰都偏低，「不是打算法例一出就拉人坐牢、罰嚴重刑期，而是希望以後不要搞（觸犯國安法）、不用嚴刑，要體諒中央的苦心」。

對於確認書，公民黨郭榮鏗稱港區國安法令人擔心的原因之一，是以國家安全之名刪除反對派聲音、為DQ立法會參選人作準備。新民黨葉劉淑儀稱，確認書在2016年經人大釋法後已獲確立，相信原則無改變，但可能日後會問及較現時詳細的問題。

梁籌庭質疑拒宣誓會否解僱

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，現職公務員已簽署僱傭合約，質疑如政府要附加國安法內容、要求宣誓，是否要重新釐定合約，如不願簽署新合約或宣誓的公務員，政府有否離職方案等。他認為若國安法頒布後入職的公務員被要求宣誓，這便是服務條件，「如你同意就入來工作，不同意就別進來（政府）」。

（港區國安法）