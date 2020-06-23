特首指定法官審案 行會成員料會諮詢司法界

【明報專訊】「港區國安法」草案說明提到由特首指定若干法官審理危害國家安全的案件，引來破壞香港司法獨立的爭議，立法會法律界議員郭榮鏗指出，本港現時沒有法例容許特首擅自委任個別法官，去審理某類案件；同為行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀及資深大律師湯家驊都認為，特首將來指派法官時會諮詢司法界的意見。
湯家驊：應首席法官向特首提議
中央委顧問 葉劉：港英時代亦有
湯家驊接受港台《千禧年代》訪問時表示，相信特首指定的法官人數不少於10，因處理一宗重要案件，由初審、上訴到終審等程序需涉及9至10名法官。他指特首非法律界人士，認為應由首席法官向特首提出意見考慮，「在運作上，難以想像特首完全不理會司法界的意見」。
湯家驊引述草案說明內容指出，特首指定法官的做法並不罕見，並以《截取通訊及監察條例》作例，他不認同特首指定法官的安排是干預司法獨立。惟該條例訂明，特首須按終審法院首席法官的建議委任小組法官。他重申，現時所見的是草案說明，而非法例條文，最終安排仍有待條文公布。
葉劉淑儀昨日稱，並非很多法官有審理涉及國家安全案件的經驗，她相信特首在指定法官時，會徵詢律政司及首席法官的意見。對於法律學者陳弘毅建議加入徵詢「司法人員推薦委員會」意見的程序，葉太認為該委員會目前的職權範圍，不包括港區國安法所指由特首指派的法官。
對於草案說明提及，中央會委任「國家安全事務顧問」參與本港「維護國家安全委員會」並提供意見，葉太認為外界毋須太擔心，指回歸前本港也設有港督領導的安全委員會，而就本港無能力處理的事務如外交事務，英國政府會委派外交官來港任政治顧問等，故訂立港區國安法後，有國家安全顧問來港指導是無可厚非，不應視為干預。
郭榮鏗：沒法例允特首擅自委任審案
郭榮鏗則說，司法獨立是本港司法制度中最重要的元素，包括由司法機關決定哪位法官審理不同案件；本港現時沒法例容許特首擅自決定委任個別法官，去審理某類案件，草案說明提到由特首指定法官的做法，會令人擔心影響本港司法獨立。他批評港區國安法立法過程黑箱作業，不時有相關人士「漏幾句」關於法例內容，導致人心惶惶。