特首指定法官審案 行會成員料會諮詢司法界

湯家驊：應首席法官向特首提議

中央委顧問 葉劉：港英時代亦有

湯家驊接受港台《千禧年代》訪問時表示，相信特首指定的法官人數不少於10，因處理一宗重要案件，由初審、上訴到終審等程序需涉及9至10名法官。他指特首非法律界人士，認為應由首席法官向特首提出意見考慮，「在運作上，難以想像特首完全不理會司法界的意見」。

湯家驊引述草案說明內容指出，特首指定法官的做法並不罕見，並以《截取通訊及監察條例》作例，他不認同特首指定法官的安排是干預司法獨立。惟該條例訂明，特首須按終審法院首席法官的建議委任小組法官。他重申，現時所見的是草案說明，而非法例條文，最終安排仍有待條文公布。

葉劉淑儀昨日稱，並非很多法官有審理涉及國家安全案件的經驗，她相信特首在指定法官時，會徵詢律政司及首席法官的意見。對於法律學者陳弘毅建議加入徵詢「司法人員推薦委員會」意見的程序，葉太認為該委員會目前的職權範圍，不包括港區國安法所指由特首指派的法官。

對於草案說明提及，中央會委任「國家安全事務顧問」參與本港「維護國家安全委員會」並提供意見，葉太認為外界毋須太擔心，指回歸前本港也設有港督領導的安全委員會，而就本港無能力處理的事務如外交事務，英國政府會委派外交官來港任政治顧問等，故訂立港區國安法後，有國家安全顧問來港指導是無可厚非，不應視為干預。

郭榮鏗：沒法例允特首擅自委任審案

郭榮鏗則說，司法獨立是本港司法制度中最重要的元素，包括由司法機關決定哪位法官審理不同案件；本港現時沒法例容許特首擅自決定委任個別法官，去審理某類案件，草案說明提到由特首指定法官的做法，會令人擔心影響本港司法獨立。他批評港區國安法立法過程黑箱作業，不時有相關人士「漏幾句」關於法例內容，導致人心惶惶。

（港區國安法）