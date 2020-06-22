司局長表態 李家超偕紀律部隊首長撐立法

李：保安局配合警方設專職部門

律政司長鄭若驊出聲明，表示全國人大制定港區國安法，「做法完全依照憲制和法律理據」。保安局長李家超，聯同警務處長鄧炳強、香港海關關長鄧以海、消防處長梁偉雄、懲教署長胡英明、入境事務處長區嘉宏，以及政府飛行服務隊總監胡偉雄，聯合表態支持港區國安法。李家超說，會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，竭力維護國家安全。

政務司長張建宗昨發表網誌表示，斥鼓吹「港獨」及暴力衝擊的人破壞社會安寧，指國安法制度和執行機制極為必要及迫切。

《人民日報》評論文章表示，國安法突出責任主體為香港特區政府，是一個主權國家將維護國家安全事務交予地方處理，表明中央對特區政府的「莫大信任」。當特區政府對國安案件「管不了、管不好」的情况下中央出手，稱不會影響基本法獨立司法權和終審權，「那些散播國安立法令『一國兩制』已死的聲音可以休矣」。文章重申世界上各地如美國、英國都有維護國安機構，亦不會讓維護國安權力交予地方政府，文未重申香港國安立法，「中央誠意十足，特區責任重大」。

內地學者：草案堅持依照法律假定無罪

中國人民大學法學院教授、基本法委員會委員韓大元接受新華社訪問說，草案明確規定尊重和保障人權，保護市民根據基本法和有關國際公約適用於香港的權利和自由，亦堅持依照法律、「假定無罪」等法治原則。

（港區國安法）