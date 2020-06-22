稱公投人數勝預期 顏武周鼓舞：會員受阻嚇仍出來

根據公務員事務局數字，至去年12月31日公務員有約17.7萬人，參與周六公投人數，只佔整體公務員約1%。顏武周指出，投票人數佔其工會的會員人數三成，形容比預期中多；他又表示過去政府一連串聲明「阻嚇會員參加工會活動」，但仍有人走出來，工會對此感鼓舞。他促政府正面回應會員的憂慮，工會將討論後續行動。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，只談人數的話，公投結果一定不代表整體公務員，亦反映不少公務員保持緘默，因此不知他們對相關議題的實際想法。梁籌庭稱不會批評其他工會不代表自己，「每個工會發起行動都有其理念」，要為行為負責。

張建宗批組織「反對國安立法」

政務司長張建宗昨發表網誌，批評發起公投的組織「公然反對國安立法」，「把公務員和中學生都牽連進去」，政府對此嚴厲譴責，不會視若無睹。

公務員事務局回覆查詢，有公務員工會公然參與「罷工公投」，使外界誤以為他們代表多數公務員，令人覺得公務員與政府對着幹，嚴重損害公務員隊伍的良好聲譽；對於違反《公務員守則》的人，政府稱會嚴肅追究。

（港區國安法）