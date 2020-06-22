陳弘毅：「特定情形」應非常窄，冀明確界定 陳文敏：涉案者是否突進入中國司法制度？

陳弘毅：應予移交內地者充分保障

港大法律學院鄭陳蘭如基金憲法學教授陳弘毅今日在本報觀點版撰文（詳刊B10）表示，草案沒披露何謂特定情形及管轄權內容。他說管轄權具體內容和有關程序，仍有待法案公布，但表示從香港法律界角度而言，希望法案對於「特定情形」有比較明確的界定，而且範圍應非常狹窄，「如涉及涉嫌犯罪人被移交內地，其程序上的保障必須是充分的」。

梁愛詩：或指特首主要官員犯案

基本法委員會前副主任、前律政司長梁愛詩在商台節目《政好星期天》表示，暫未有草案條文，難判斷何謂「特定情形」，舉例回歸前港督犯法，是在英國審理，可能行政長官或主要官員危害國家安全的案件會由中央審理，認為如行政長官或主要官員犯罪，交由最高人民法院審理是合情合理。她另估計疆獨、藏獨等香港完全不熟悉的案件，都可能由中央審理。她說條文須寫清楚「特定情形」的具體情况。

被問到會否有疑犯送內地受審，全國人大常委譚耀宗昨表示，中央會保留一些管轄權，應付一些突發、很嚴重、特區政府處理不到或要求中央協助的情况。

港大法律學院公法講座教授陳文敏接受《有線電視》訪問時表示，關注中央的管轄權是否包括偵查、封屋、拘捕、審案、判決等，如管轄權包括上述權力，是否代表當案件被視為「特定情形」時，該人已「突然進入中國司法制度，不知有何權利保障」。

陳文敏：管轄是否包封屋拘捕判決

民主黨涂謹申認為，一旦容許中央對本港極少數國安案件有管轄權，「就等同打開缺口」，令本港失去一國兩制及人權保障。他說中央政府視國家安全凌駕一切，即使條文規範「極少數個案」，質疑「最終都是任由中央演繹」。

（港區國安法）