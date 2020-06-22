政府負責起訴 特首指定法官 戴啟思：觸司法獨立核心 九七後最大變

葉巧琦昨在《城市論壇》表示，按草案說明分析，審理國安案的法官由特首指定，即是由提出起訴的特區政府、由政府首長指派法官審案，有關做法聞所未聞，完全是行政干預司法，情况令人憂慮。

戴啟思接受路透社訪問時批評，若特首未來擔任「維護國家安全委員會」主席，由特首指派法官審理國安案件會涉及利益衝突，預料將衍生許多問題。

陳文敏質疑挑選準則：按國籍忠誠度？

港大法律學院公法講座教授陳文敏質疑，如政府既可檢控，又可指定法官，「如何與司法獨立相脗合？」他又質疑是按什麼準則挑選法官，「是否因國籍、忠誠度？抑或查了三四代，認為法官信得過？如審案時由你『信得過』的法官審案，是否其他法官信不過？」他稱市民會擔心法官是否仍然公平，又質疑有關案件可否上訴，「是否上訴法官都要你（政府）委任？」

消息稱「指定一批法官」非逐案揀

有了解今次北京立法背景的消息人士說，根據《基本法》規定，香港特區法院的法官由特首任命；特首向中央人民政府負責，由特首指定適合審理國安案件的法官，是其職責範圍內的事。消息人士稱，司法獨立是指法官在審理具體案件時不受任何干涉，而草案上的規定只是明確由特首在各級法院法官中，指定一批適合審理危害國安罪案的法官，不是就一宗具體案件選擇主審法官，規定也未限制法官國籍，因此在處理具體案件時，仍是由首席大法官從上述一批法官中，確定負責審理的法官人選。

湯家驊：料嚴重案件設陪審團

湯家驊表示，草案說明提到，香港國安案件的審判將循公訴程序進行，有關審訊包括初級法院、上訴庭、終審法院，估計特首指定專屬審理國安案件的法官數目為9至10人。他續說，草案說明已規定國安案件按本港現行司法程序辦理，相信若涉及7年或以上刑期的嚴重案件，可按現有陪審團制度審訊，「陪審團是本港司法制度的一部分」。

人大代表、實政圓桌議員田北辰表示，有市民對草案有不安及憂慮，稱如果由特首指定法官審理，建議所有或大部分案件也應引入陪審團制度以平衡。他又認為中央可在法例上清楚列明，什麼類型個案中央才有管轄權，並先由香港法院把關，審核案件是否屬中央管轄個案。

（港區國安法）