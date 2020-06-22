草案未見 國安法最快下周過 大律師公會：無可能有真諮詢 葉國謙：有迫切性

港大法律學院公法講座教授陳文敏向本報稱，一部影響700萬人重要法律，「無理由至今日，連草案都未見過，已要匆匆通過」。

議程未見 譚耀宗：委員長可提表決

新華社昨報道，全國人大委員長栗戰書周六下午主持委員長會議，通過於6月28日至30日在北京舉行人大常委會會議，議程包括專利法修正案草案、未成年人保護法修訂草案等，未有提及港區國安法。一般而言，委員會通常每兩個月一次、在雙數月份舉行會議。

譚耀宗表示，開會日期及議程由委員長決定，未知何時表決通過港區國安法，但稱香港不少支持立法的朋友都希望早日通過；又稱一般做法而言，如討論後認為草案成熟並支持，可由人大委員長同意，提請大會表決通過。

譚耀宗早前呼籲市民上網表達意見，他昨稱，因法律規定在草案條文公開後才能經人大網站收集意見，但現時草案未公開，變相未能透過網頁收集意見。他說如市民對港區國安法立法有意見，可郵寄北京人大常委會或香港中聯辦，或透過他反映。

依例應公眾諮詢最少30天

葉：國安法與港人無直接關係

中國《立法法》第37條提及，列入常委會會議議程的法律草案，應在會議後將草案及起草、修改說明等向社會公布、徵求意見，經委員長會議決定不公開的除外；向社會公布徵求意見的時間，一般不少於30日，徵求意見的情况應當向社會通報。

葉國謙認為，制訂港區國安法的《決定》在5月28日通過，當時起計算至6月28日已有一個月，認為已按程序走。他認為港區國安法涉及國家層面，與香港市民實際上無直接關係。

大律師公會副主席葉巧琦表示，法例對每個人都有重要影響，若說明公布一周後就通過，無可能有真正諮詢，亦未見聆聽市民意見的渠道。

譚耀宗昨另提及，中央駐港國安公署並非《基本法》22條所指機構、由專門法官處理國安案審訊是應該的（詳刊A2）。至於大律師公會早前關注釋法問題，譚說人大常委制訂的法例，人大常委亦有權解釋，「這是憲法給予的權力」，又稱國家安全為國家事務。

對此，陳文敏稱，現時看來似乎香港法院可審理部分案件，但審理時無可避免會涉及法例解釋的問題，惟法院似乎未見有最終解釋權，而是由人大常委按憲法解釋全國性法律，其解釋權亦對香港法院有約束力，「於是它（人大）可以解（釋法）、何時解都可以」，憂慮若人大不同意香港法院的解釋，便會自行釋法，法院必須跟隨。

晤夏寶龍 梁君彥：已反映議員有不同看法

另外，新華社報道，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍昨於深圳會見立法會主席梁君彥，聽取港區國安法意見。梁君彥透過發言人表示，應邀會面並以個人身分就港區國安法立法發表意見，稱反映了各黨派議員有不同看法、在不同場合對立法工作表達意見，相信港澳辦會從不同渠道聽取社會各界意見。

提質詢不果 涂謹申批梁「不想立會討論」

民主黨涂謹申批評港區國安法諮詢「黑箱作業」，稱民主黨在立法會曾九度提緊急質詢、兩度要求辯論，梁君彥卻以未收到北京邀請他表達意見等理由拒絕，「整個過程不想聽到立法會的聲音，不想聽到立會有正式討論記錄」。

明報記者

（港區國安法）

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