民政局指借議辦開支不發還 議員：不低頭

借出辦事處的中西區議員任嘉兒，引述《區議會條例》，議員需為區內市民褔祉工作，市民參與工會工業行動是《基本法》賦予權利，看不出如何違反議員職能，亦看不見借場如何違反誠信和操守。被問會否擔心被「DQ（取消議員資格）」，她促政府思考清楚，區議員是香港制度下最高民意授權的代表，不應貿然打壓。

另一位借出議辦的沙田禾輋區議員李志宏稱，有場地因限聚令或與「港區國安法」有關不願出租。對於票站開支不會獲發還，他表示不會就此低頭，會繼續借出議辦。李譴責民政事務局「倒行逆施」，反映民意本為局方職責，但因他們失職所以民間才自己收集民意，區議員只是協助收集。

馬嶽：不覺違操守 純粹擺姿態

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，議員借出議辦作票站與損害個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務的能力，屬「風馬牛不相及」，不理解如何違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，民政事務局應解釋。他相信借出議辦不會有特別額外開支，民政局發稿只是純粹擺姿態，表達政府不同部門均不認同公投。

（港區國安法）